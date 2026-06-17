Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /फाल्टा में जहांगीर की बीवी सरीना ने सड़कों पर उतारी भीड़ क्या दबदबा दिखाने की रणनीति थी? एक इशारे पर कैसे जुटे सैकड़ों लोग

फाल्टा में जहांगीर की बीवी सरीना ने सड़कों पर उतारी भीड़ क्या दबदबा दिखाने की रणनीति थी? एक इशारे पर कैसे जुटे सैकड़ों लोग

DNA Report on West Bengal Jahangir Khan: पश्चिम बंगाल के फाल्टा में जहांगीर की बीवी सरीना ने बुधवार को सड़कों पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उतारी. सवाल ये है कि क्या यह भीड़ अपना दबदबा दिखाने की रणनीति थी? आखिर सकीना के एक इशारे पर सैकड़ों लोग सड़कों पर कैसे आ गए.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 18, 2026, 12:30 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:30 AM IST
फाल्टा में जहांगीर की बीवी सरीना ने सड़कों पर उतारी भीड़ क्या दबदबा दिखाने की रणनीति थी? एक इशारे पर कैसे जुटे सैकड़ों लोग

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जमकर बांधे PM मोदी की तारीफों के पुल, यह ट्रंप की दोस्ती है, डील या कोई बड़ी रणनीति?
DNA8 min ago
2
DNA53 min ago
3
Nainital Accident1 hr ago
4
DNA1 hr ago
5
health tips1 hr ago