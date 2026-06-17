DNA on Jahangir Khan Wife Violent Rally: पार्टियों में विभाजन की वजह तो वैचारिक मतभेद बताई जाती है. लेकिन हम सभी जानते हैं इसके पीछे मुख्य वजह राजनैतिक महत्वकांक्षा ही होती है. चुने हुए नेता राजनीतिक महत्व की आकांक्षा और सत्ता की चाह में पार्टी तोड़ रहे हैं तो इसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कुछ नेता और उनके समर्थक कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं. समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं.
पश्चिम बंगाल में एक अपराधी को थाने से छुड़ाने के लिए भीड़ जमा हो गई. प्रदर्शन के नाम पर थाने पर हमले की साजिश हुई. घंटों तक ट्रैफिक जाम किया गया. कानून-व्यवस्था को चुनौती दी गई. ये सबकुछ एक अपराधी को छुड़ाने के लिए हुआ. ये अचानक नहीं बकायदा प्लानिंग के साथ हुआ.
अराजकता की ये खबर पश्चिम बंगाल के फाल्टा से आई है. उसी फाल्टा, जहां खुद को पुष्पा कहनेवाले अपराधी जहांगीर खान को पुलिस ने सड़क पर घुमाया था. जहांगीर फाल्टा से TMC का विधायक रहा है. जहांगीर के खिलाफ कितने गंभीर आरोप हैं हम आपको बताएंगे. लेकिन पहले विरोध प्रदर्शन के बारे में जानिए. जहांगीर खान की पत्नी सरीना ने सैकड़ों की संख्या में उपद्रवियों को एकजुट किया था. कहा गया कि जहांगीर की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग जुटे हैं. लेकिन मकसद फाल्टा में जहांगीर खान के दबदबे का प्रदर्शन का.
हम इसे दबदबे का प्रदर्शन क्यों कह रहे हैं इसके लिए टाइमिंग को समझना होगा. बुधवार को फाल्टा में सीएम सुवेंदु अधिकारी का कार्यक्रम था. इस कार्यक्रम से पहले फालता में जहांगीर खान के समर्थन में भीड़ उतारी गई. हंगामा किया गया. प्रदर्शन का नेतृत्व जहांगीर की पत्नी सरीना कर रही थी. समझिए ये साधारण प्रदर्शन नहीं था. ये पश्चिम बंगाल की नई सरकार को अपना दबदबा दिखाने का दुस्साहस था. ये एलान था कि बेशक सूबे में सरकार बदल गई हो लेकिन फाल्टा में हमारा दबदबा है.
आपको बता दें कि कभी फाल्टा में कट मनी वसूलने वाले जहांगीर खान की परेड पुलिस ने निकाली थी. पुलिस चाहती थी कि जहांगीर से पीड़ित लोगों के मन में उसका खौफ खत्म हो. अपने दबदबे के प्रदर्शन के लिए जहांगीर की पत्नी ने इसे मुद्दा बनाया. समर्थकों को कट्टरपंथ की ऐसी खुराक दी गई की वो सड़क पर उतर आए.
फ्रांस के सामाजिक चिंतक गुस्ताव ले बॉन ने कहा है कि भीड़ कभी तर्क नहीं करती, वह केवल भावनाओं के प्रभाव में बहती है. जब भावनाओं के नाम पर कट्टरपंथ की अफीम चटाई गई हो तो भीड़ कैसे तर्क करती. लेकिन जहांगीर के दबदबे के लिए हंगामा करती ये भीड़ भूल गई थी की पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है. विशेष वर्ग को मिलनेवाली अतिविशिष्ट रियायत खत्म हो गई है.
इसलिए जब ये भीड़ हंगामा करने लगी, उपद्रवी रास्ता रोकने लगे तो केंद्रीय सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला. सुरक्षाबलों के सख्त रुख को देखते हुए प्रदर्शनकारी भागने लगे. चंद मिनट पहले तक कानून को चुनौती दे रहे कई उपद्रवी तो बचने के लिए पानी में कूद गए. इससे चंद मिनटों में पूरी तस्वीर बदल गई.
सोचिए इन कट्टररपंथियों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है. कहां से इनके अंदर इतना दुस्साहस आता है कि एक अपराधी को छुड़ाने के लिए थाने के बाहर हंगामा करते हैं. ट्रैफिक रोकते हैं. सोचिए अगर सही समय पर एक्शन नहीं होता तो क्या होगा. संभव है जैसे पश्चिम बंगाल में पहले होता रहा है वैसा ही होता. ये उन्मादी थाने में घुस जाते और जहांगीर भीड़ के साथ रैली की शक्ल में शक्ति प्रदर्शन करते हुए घर जाता.
#DNAमित्रों | 'पुष्पा' के लिए पुलिस थाने पर हमला क्यों? कानून तोड़ने वाली 'भीड़' का DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #JahangirKhan #WestBengal@rahulsinhatv pic.twitter.com/KcFC4nzOqx
— Zee News (@ZeeNews) June 17, 2026
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. जहांगीर तो कानून के शिकंजे में है ही, अब उन लोगों पर भी कानून का एक्शन होगा जिन्होंने शांतिप्रिय नागरिकों को डराने और कानून को चुनौती देने का अपराध किया. सीएम सुवेंदु अधिकारी ने दो टूक आदेश दिया है कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वाले उपद्रवियों की पहचान हो और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन हो.
जिस जहांगीर के लिए ये सड़क पर उतरे थे पुलिस रिकॉर्ड में वो दुर्दांत अपराधी है. फाल्टा में उसके खिलाफ 7 FIR दर्ज हैं. जबरन वसूली, जमीन कब्जाने, दंगा भड़काने, वोटरों को धमाकाने, चुनाव बाद हिंसा की साजिश रचने जैसे संगीन मामले उस पर दर्ज हैं.
महिलाओं को गैंगरेप की धमकी देने का आरोप भी जहांगीर पर लगा. ऐसे अपराधी के लिए जो भीड़ सड़क पर उतरी उसकी सोच क्या होगी. उस भीड़ में शामिल लोगों की दिमागी और मानसिक बनावट कैसी होगी.
ऐसा ही मानसिक बनावट का हिंसक प्रदर्शन मुर्शिदाबाद में अप्रैल 2025 में हुआ था. तब भी दिखावा प्रदर्शन का ही था. लेकिन मकसद अपनी ताकत, अपना दबदबा दिखाना था. ये हिंसक प्रदर्शन सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया था. हिंदुओं को निशाना बनाया गया था. हिंदुओं के घर, मंदिरो में तोड़फोड़ की गई.
हिंसक प्रदर्शन के बहाने दबादबा दिखाने वाली ये मानसिकता, ये सोच, ये रोग सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है. इसका प्रसार देशव्यापी है. इसी दबदबा दिखाने वाले वायरस के ग्रसित लोग सितंबर 2025 में देश के 10 से ज्यादा राज्यों में सड़क पर उतरे थे. तब भी घोषित मकसद कुछ और था. लेकिन असल में जमीन पर अपनी ताकत दिखकर शांतिप्रिय नागरिकों को भयभीत करना था.
सोचिए कभी थाने के सामने कानून को चुनौती देने के लिए भीड़ उतर जाती है. कभी कानून के विरोध के नाम पर हिंदुओं पर हमला करने के लिए यही भीड़ उतर जाती है. कभी ईशनिंदा के नाम पर पूरे देश में भीड़ उतार दी जाती है. इस भीड़ को सड़क पर उतारने वाला तत्व एक है और वह है कट्टरपंथ. इस भीड़ में कट्टरपंथ का मीटर इतना हाई होता है कि ये नहीं समझती की अपराधी पर एक्शन कानून का काम है. कानून के विरोध के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाना अपराध है.
इसलिए जरूरी है कि कानून को चुनौती देने वाली इस उन्मादी भीड़ को कानून का सही अर्थ समझाया जाए. कट्टरपंथ के जहर का शिकार हो चुकी इस भीड़ को कानून के शब्दों में समाझाया जाए कि प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन पुलिस को, सरकारी सिस्टम को और कानून को हिंसक चुनौती देना अपराध है.