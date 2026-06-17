सोचिए कभी थाने के सामने कानून को चुनौती देने के लिए भीड़ उतर जाती है. कभी कानून के विरोध के नाम पर हिंदुओं पर हमला करने के लिए यही भीड़ उतर जाती है. कभी ईशनिंदा के नाम पर पूरे देश में भीड़ उतार दी जाती है. इस भीड़ को सड़क पर उतारने वाला तत्व एक है और वह है कट्टरपंथ. इस भीड़ में कट्टरपंथ का मीटर इतना हाई होता है कि ये नहीं समझती की अपराधी पर एक्शन कानून का काम है. कानून के विरोध के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाना अपराध है.