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टेप से बंद हुआ ‘कमल’ का बटन? अभिषेक बनर्जी के गढ़ में बड़ा बवाल, BJP ने दोबारा वोटिंग की मांग की

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग के बीच भाजपा IT सेल के हेड अमित मालवीय ने दावा किया है कि पोलिंग स्टेशनों पर धांधली की जा रही है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:39 PM IST
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टेप से बंद हुआ ‘कमल’ का बटन? अभिषेक बनर्जी के गढ़ में बड़ा बवाल, BJP ने दोबारा वोटिंग की मांग की

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के अहम विधानसभा चुनाव के दौरान, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के गढ़ में तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर बड़े चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं. भाजपा का आरोप है कि डायमंड हार्बर इलाके के फलता में कई पोलिंग बूथों पर बीजेपी के पक्ष में वोट देने वाले बटन को टेप से ढक दिया गया, जिससे वोटर अपनी पसंद का वोट नहीं दे पा रहे थे.

बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने मांग की है कि फलता के जिन बूथों पर ऐसी गड़बड़ी हुई है, वहां दोबारा मतदान कराया जाए. अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा,'यह वही है जिसका बचाव ममता बनर्जी कर रही थीं, जब उन्होंने फलता (डायमंड हार्बर) से TMC के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कथित आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार जहांगीर खान का समर्थन किया. कई पोलिंग बूथों पर बीजेपी को वोट देने वाला विकल्प टेप लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे वोटर अपनी पसंद का वोट नहीं दे पा रहे हैं.'

भाजपा की फिर से चुनाव कराने की मांग

उन्होंने आगे लिखा,'इसे डायमंड हार्बर मॉडल कहा जा रहा है, वही तरीका, जिससे अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा सीट जीती थी. हम मांग करते हैं कि फलता के जिन-जिन बूथों पर ऐसी गड़बड़ी हुई है, वहां तुरंत दोबारा मतदान कराया जाए। नीचे ऐसे कुछ बूथों की जानकारी और सबूत दिए गए हैं.'

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TMC ने आरोपों को किया खारिज

जबकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है और इसे चुनाव आयोग और पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा की नाकामी बताया है. पार्टी का कहना है कि अजय पाल शर्मा पहले भी उनके उम्मीदवार को धमकाने के आरोपों में घिरे रहे हैं.  तृणमूल प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा,'पिछले कुछ दिनों से अजय पाल शर्मा फलता में लोगों, हमारे उम्मीदवार और उनके परिवार को डराने का काम कर रहे हैं. CRPF के डीजी भी इस वक्त डायमंड हार्बर में हैं. पूरा मामला चुनाव आयोग के दायरे में आता है. अगर EVM में छेड़छाड़ हो रही है, तो यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है. हम इसकी शिकायत कर रहे हैं, बीजेपी भी वही करे. वे हार के डर से बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं.'

दूसरी तरफ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा है कि जहां से भी किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है, वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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