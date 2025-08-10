'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है...', अपनी ही पार्टी की नेता पर क्यों भड़के कल्याण बनर्जी, चुनाव से पहले तनातनी

Kalyan Banerjee: टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब कल्याण बनर्जी ने मोइत्रा को लेकर कहा है कि वो बहुत निचले स्तर की महिला हैं.
Kalyan Banerjee and Mahua Moitra: पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज त्रिणमूल कांग्रेस (TMC) के सीनियर नेता और सांसद कल्याण बनर्जी के एक बयान के बाद पार्टी के अंदर तनाव बढ़ गया है. यूं तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता भाजपा पर कटाक्ष करते हैं और भाजपा के नेता टीएमसी पर हमले बोलते हैं लेकिन इस बार कल्याण बनर्जी ने अपनी ही पार्टी की नेता महुआ मोइत्रा को लेकर भद्दे कमेंट्स कर दिए हैं. सांसद कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के लिए 'बेकार महिला' और 'लो-स्टैंडर्ड' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है.
कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों से कहा,'महुआ मोइत्रा मेरे चर्चा का विषय नहीं हैं. मैं अपना समय, ऊर्जा और दिमाग को उनके जैसी बेकार महिला पर खर्च नहीं करना चाहता.' कल्याण बनर्जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, '...और उनके बारे में बोलने की वजह से मैं लोगों की नजर में खलनायक बन गया हूं.'
उन्होंने कहा कि वो महुआ मोइत्रा की वजह से एक समय पर बहुत नाराज थे. यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की थीं. उन्होंने माना कि दीदी (ममता बनर्जी) के बारे में दिए गए उनके 'अप्रिय बयान' गलत थे और ऐसा नहीं करना चाहिए था. उन्हें अब इस बात का पछतावा है.
हालांकि उन्होंने महुआ मोइत्रा को लेकर फिर कहा कि मुझे लगता है कि वह (महुआ मोइत्रा) मेरे ध्यान देने लायक नहीं है. मैंने उस पर ध्यान देकर गलती की. मैंने सिर्फ अपना समय बर्बाद किया लेकिन अब मुझे समझ आ गया है. उन्होंने कहा कि
दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए और तीखे शब्दों का भी इस्तेमाल किया. मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में कल्याण बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा,'आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ सकते, क्योंकि सुअर को कीचड़ पसंद है और आप गंदे हो जाते हैं.' दोनों नेताओं के बीच जारी तनातनी पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में पार्टी का एकजुट दिखना जरूरी है.
