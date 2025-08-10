'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है...', अपनी ही पार्टी की नेता पर क्यों भड़के कल्याण बनर्जी, चुनाव से पहले तनातनी
Advertisement
trendingNow12875223
Hindi Newsदेश

'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है...', अपनी ही पार्टी की नेता पर क्यों भड़के कल्याण बनर्जी, चुनाव से पहले तनातनी

Kalyan Banerjee: टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब कल्याण बनर्जी ने मोइत्रा को लेकर कहा है कि वो बहुत निचले स्तर की महिला हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'वो निचले स्तर की, बात करना बेकार है...', अपनी ही पार्टी की नेता पर क्यों भड़के कल्याण बनर्जी, चुनाव से पहले तनातनी

Kalyan Banerjee and Mahua Moitra: पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज त्रिणमूल कांग्रेस (TMC) के सीनियर नेता और सांसद कल्याण बनर्जी के एक बयान के बाद पार्टी के अंदर तनाव बढ़ गया है. यूं तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता भाजपा पर कटाक्ष करते हैं और भाजपा के नेता टीएमसी पर हमले बोलते हैं लेकिन इस बार कल्याण बनर्जी ने अपनी ही पार्टी की नेता महुआ मोइत्रा को लेकर भद्दे कमेंट्स कर दिए हैं. सांसद कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के लिए 'बेकार महिला' और 'लो-स्टैंडर्ड' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है. 

बेकार महिला और लो-स्टैंडर्ड

कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों से कहा,'महुआ मोइत्रा मेरे चर्चा का विषय नहीं हैं. मैं अपना समय, ऊर्जा और दिमाग को उनके जैसी बेकार महिला पर खर्च नहीं करना चाहता.' कल्याण बनर्जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, '...और उनके बारे में बोलने की वजह से मैं लोगों की नजर में खलनायक बन गया हूं.'

यह भी पढ़ें: 'सुअर' शब्द पर बिगड़ गई बात, भिड़े TMC के 2 नेता; बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी में दरार

ममता को लेकर दिए बयान पर पछतावा

उन्होंने कहा कि वो महुआ मोइत्रा की वजह से एक समय पर बहुत नाराज थे. यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी कुछ टिप्पणियां की थीं. उन्होंने माना कि दीदी (ममता बनर्जी) के बारे में दिए गए उनके 'अप्रिय बयान' गलत थे और ऐसा नहीं करना चाहिए था. उन्हें अब इस बात का पछतावा है.

'वो मेरे ध्यान देने लायक नहीं'

हालांकि उन्होंने महुआ मोइत्रा को लेकर फिर कहा कि मुझे लगता है कि वह (महुआ मोइत्रा) मेरे ध्यान देने लायक नहीं है. मैंने उस पर ध्यान देकर गलती की. मैंने सिर्फ अपना समय बर्बाद किया लेकिन अब मुझे समझ आ गया है. उन्होंने कहा कि 

कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा का विवाद

दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए और तीखे शब्दों का भी इस्तेमाल किया. मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में कल्याण बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा,'आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ सकते, क्योंकि सुअर को कीचड़ पसंद है और आप गंदे हो जाते हैं.' दोनों नेताओं के बीच जारी तनातनी पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में पार्टी का एकजुट दिखना जरूरी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ताहिर कामरान

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

TAGS

Kalyan Banerjee

Trending news

कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
Viral Video
कपल पर चढ़ा रोमांस का भूत, कार की छत पर करने लगे स्टंट, खतरनाक वीडियो ने उड़ाए होश
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं को बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे ₹40,000
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
Indian Navy
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
rahul gandhi news
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
ISRO
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
Karnataka News
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
jammu kashmir news
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
;