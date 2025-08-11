WATCH: केरल के इंजीनियर का जादू! बनाया ऐसा टूल, लिखने-पढ़ने वालों को बना रहा दीवाना

AI Jobs: केरल में एक तकनीकी एक्सपर्ट ने अपनी अनोखी खोज से लोगों को दीवाना बना दिया है. इस टेक एक्सपर्ट इंजनीयर ने बाकायदा एक प्रदर्शनी लगाकर विजिटर्स और इंटरनेट पर मौजूद नेटिजंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस बंदे का बनाया मॉडल वायरल हो रहा है. युवा इंजीनियर ने एक ऐसा आविष्कार किया है जो आपके बोले गए शब्दों को साफ़-सुथरे हस्तलिखित नोट्स में बदल देता है. इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट अजय एच द्वारा विकसित इस आविष्कार को अलप्पुझा में एंटे केरलम एक्सपो 2025 में पेश किया गया था और तब से लेखन को और अधिक समावेशी बनाने की इसकी क्षमता पर ऑनलाइन बहस और चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

आवाज़ से कागज़ तक - इस मशीन के पीछे का कॉन्सेप्ट

अजय के इस चमत्कारी प्रोजेक्ट का नाम - 'टॉक टू राइट' है. जिसमें एक माइक्रोफोन के जरिए लोगों की स्पीच/भाषण को कैप्चर करने के साथ उसे रियल टाइम में पेपर पर लिख लिया जाता है. स्पीच को हैंड रिटेन टेक्स्ट में बदलने के लिए AI तकनीक का यूज होता है. ये सिस्टम रास्पबेरी पाई, आर्डिनो (GRBL) और पायथन द्वारा संचालित एक CNC पेन प्लॉटर के साथ काम करता है.

अपनी लिंक्डइन एक पोस्ट में अजय ने लिखा, 'इस प्लेटफ़ॉर्म ने हमें ये बात सिद्ध करने का मौका दिया कि कैसे AI, एम्बेडेड सिस्टम और सामाजिक प्रभाव के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण को मिलाकर सुलभ, समावेशी तकनीक का निर्माण किया जा सकता है.

FAQ

सवाल- AI क्या है और इसमें करियर स्कोप कितना है?

जवाब- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिसमें कंप्यूटर और मशीनें इंसानों की तरह सोचकर फैसला लेती हैं. आज AI का इस्तेमाल हर सेक्टर में हो रहा है. एजुकेशन से लेकर हेल्थकेयर, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इसकी मदद से घंटों का काम मिनटों में हो रहा है.

सवाल- AI का आज क्या महत्व है?

जवाब- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पकड़ दुनियाभर में मजबूत होती जा रही है. इसकी जानकारी रखने वालों को दुनियाभर की कंपनियां नौकरियों में प्राथमिकता दे रही हैं.

सवाल- 12वीं के बाद अपने बच्चे को AI के कौन से कोर्स कराएं, लाखों रुपये महीना होगा सैलरी पैकेज!

जवाब- 12वीं के बाद सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी करियर बनाने का जबरदस्त मौका है. तीन शानदार कोर्स की बात करें तो पहला- B.Sc in AI and Machine Learning: PCM या PCB से 12वीं पास स्टूडेंट इस कोर्स में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं. तीन साल के इस कोर्स को भारत में IIIT हैदराबाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज ऑफर करते हैं.

दूसरा B.Tech in AI - अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग माइंडसेट रखता है, तो AI एंड डेटा साइंस में बीटेक बेहतरीन ऑप्शन है. 4 साल का ये कोर्स IIT हैदराबाद, VIT, SRM यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफर करते हैं. 12वीं में PCM कोर्स करने वाले छात्र इसमें दाखिला ले सकते हैं.

तीसरा Diploma in AI - एआई में डिप्लोमा करना कम समय और कम फीस में करियर शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है . कई सरकारी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे NIELIT, Aptech और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ये डिप्लोमा कोर्सेस कराते हैं, जो 1-2 साल के होते हैं.