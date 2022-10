Video: PM मोदी ने इस शख्स के लिए तोड़ा सुरक्षा घेरा, खुद भीड़ के बीच जाकर स्वीकार किया ये खास गिफ्ट

PM Modi Gujarat visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं. सोमवार को उन्होंने भरूच जिले में देश के पहले ‘‘बल्क ड्रग पार्क’’ की आधारशिला रखी. यह परियोजना आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने और थोक दवाओं के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इसके बाद पीएम मोदी ने जामनगर में रोड शो किया. इस दौरान पीएम अपनी कार से उतरकर जनता के बीच पहुंचे. सुरक्षा घेरा तोड़कर उन्होंने लोगों का स्वागत स्वीकार किया.

पीएम मोदी को मिला खास गिफ्ट

जामनगर में लोगों से मुलाकात के दौरान वे एक शख्स के पास आकर रुक गए. पीएम मोदी को चाहने वाले इस शख्स ने उन्हें एक तस्वीर भेंट की. यह तस्वीर प्रधानमंत्री और उनकी मां हीराबेन की थी. शख्स ने एक तस्वीर पर प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ भी लिया.

यहां देखें वीडियोः

#WATCH | PM Narendra Modi got down from his car to accept people’s greetings in Jamnagar, Gujarat earlier this evening. pic.twitter.com/t7iLTOs3eK

— ANI (@ANI) October 10, 2022