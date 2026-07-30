/PM मोदी ने फिर जारी किया वीडियो, बोले- पेपर लीक रोकने के लिए तकनीक पर काम होगा, कठोर कार्रवाई करेंगे

PM Modi Instagram Post: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पास होने के बाद इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करके बड़ी बात कही है. अपने वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा, 'एक महत्वपूर्ण काम आज पूरा हुआ है. संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है. पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए लाए गए बिल में हमने राज्यों के सुझावों को प्राथमिकता दी है.'
पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हमारा वादा है कि पेपर लीक करने वाले शिक्षा माफिया बख्शे नहीं जाएंगे. हम पेपर लीक करने वालों पर कठोर कार्रवाई करेंगे. हम सब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे.'
पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के संबोधन में आगे कहा कि कई दशकों से हर राज्य के लोग पेपर लीक की समस्या से परेशान थे. बच्चों के सामने नया संकट पैदा हो गया था. हम बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार काम कर रहे हैं. अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम पूरा हुआ है. हमारा ये काम आगे भी निरंतर चलता रहेगा.'
पीएम मोदी ने अपने संदेश में आगे कहा, 'टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है. पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाला गैंग देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग को बख्शा नहीं जाएगा. हम संसद में बिल लेकर गए थे और जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आज दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है.'
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है. गुरुवार को विपक्षी सांसदों के वॉकआउट करने के बाद ध्वनिमत से इस बिल को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया. दोनों सदनों से पास होने के बाद अब यह बिल कानून बनने से बस एक कदम दूर है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. छात्रों के भविष्य को ध्यान रखते हुए, एक हफ्ते के भीतक एक ही विषय पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौथा सोशल मीडिया पोस्ट है.
पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. खासकर संगठित अपराधों के लिए, विधेयक में कम से कम सात साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है. एआई की मदद से नकल करना, परीक्षा प्रणाली को हैक करना, ऑनलाइन पेपर सेंड करना और साइबर फ्रॉड भी इस कानून के दायरे में आएगा.