VIDEO: इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Advertisement
trendingNow12876188
Hindi Newsदेश

VIDEO: इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र

Jammu Kashmir news: जम्मू प्रांत के किश्तवाड़ (Kishtwar) समेत 7 अन्य जिले सुरक्षा चुनौती बन गए हैं. जम्मू में सुरक्षाबलों ने हालात अपने पक्ष में किए हैं. सेना-सुरक्षाबलों को जिस तरह कामयाबी मिल रही है, उससे लगता है कि आने वाले कुछ महीनो में जम्मू पहले की तरह आतंकवाद से मुक्त यानी टेरर फ्री जोन हो जाएगा.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र

Kishtwar Cave Blown Up: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के किश्तवाड़ जिले में सेना और सुरक्षाबलों ने फिल्मी अंदाज में एक पहाड़ी गुफा को रॉकेट से निशाना दागकर उड़ा दिया. उस गुफा में आतंकवादियों की मौजूदगी का इनपुट मिलने के बाद रविवार सुबह सैन्य अभियान शुरु हुआ. इसके बाद रुक-रुककर भारी गोलीबारी हुई और धमाके सुनाई देते रहे. इस गुफा के बारे में अनुमान लगाया जा रहा था कि इसका इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा छिपने के लिए किया जाता है. गुफा के द्वार पर बड़े विस्फोटों के बाद आग और धुएं का गुबार उठा. हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि आतंकवादियों के खिलाफ हुए एक्शन में कोई आतंकवादी मारा गया या नहीं.

7 जिले बड़ी चुनौती

पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकवादियों ने बीते 15 महीनों से अपना फोकस कश्मीर के बजाए जम्मू रीजन में किया है. उसके बाद से ही किश्तवाड़ समेत सात अन्य जिले जम्मू क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं. ये इलाका 2021 तक आतंकवाद से मुक्त था. अब ये कुछ बड़े आतंकी हमलों और मुठभेड़ों का हॉटस्पॉट बना है.

ऑपरेशन अखल जारी

एक ओर जहां सुरक्षा बल किश्तवाड़ के पहाड़ों में आतंकवादियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुलगाम जिले के अखल के जंगलों में सैकड़ों सैनिक सबसे लंबे आतंकवाद-रोधी अभियानों में से एक में लगे हुए हैं. लंबी चली मुठभेड़ का यह 11वां दिन है. घने जंगल क्षेत्र में अच्छी तरह से जमे हुए प्रतीत होने वाले आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड दागे जाने के बाद हुई मुठभेड़ में शनिवार को भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए और दो अन्य घायल हो गए.

FAQ

सवाल- क्या है ऑपरेशन अखल?

जवाब- अखल में ऑपरेशन 1 अगस्त को शुरू किया गया था. शुरुआती गोलीबारी में एक स्थानीय आतंकवादी मारा गया, लेकिन जैसे-जैसे मुठभेड़ वन क्षेत्र में फैल गई, सुरक्षा बलों के लिए चीजें मुश्किल होती गईं. आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मुठभेड़ के दौरान अब तक 10 सुरक्षा बल के जवान घायल हुए हैं. भारी गोलीबारी और कभी-कभार हुए विस्फोटों के बीच, अखल के घने अल्पाइन जंगलों में लक्षित क्षेत्रों पर ड्रोन भी विस्फोटक गिराते देखे गए.

सवाल- जम्मू-कश्मीर के ताजा हालात?
जवाब- कश्मीर में आज आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन जम्मू रीजन में जिस तरह बीते सवा साल में आतंकवादियों की मौजूदगी और आतंकी हमले दोनों बढ़े हैं, उस हिसाब से सेना और सुरक्षाबल चूहे की तरह बिल में छिपे आतंकवादियों को एक-एक आतंकी को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
श्वेतांक रत्नाम्बर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

KishtwarJammu Kashmir

Trending news

इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
Kishtwar
इनपुट था इस गुफा में छिपते हैं आतंकवादी, सेना ने दागा रॉकेट; बटन दबाते ही बन गई कब्र
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
Dadra and Nagar Haveli
जब एक IAS अफसर बना एक दिन का पीएम, भारत में एक ‘आजाद मुल्क’ का कराया विलय
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
Rahul Gandhi
'देश नहीं झेल सकता एक आदमी की नासमझी', BJP नेता का राहुल और गांधी परिवार पर प्रहार
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
Maharashtra
पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम
आज की ताजा खबर LIVE: लोकसभा-राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित, दिनभर चला 'SIR' पर संग्राम
breaking news
आज की ताजा खबर LIVE: लोकसभा-राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित, दिनभर चला 'SIR' पर संग्राम
'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल ने बताया क्यों नहीं कर रहे दस्तखत
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग जानता है उसका डेटा फटेगा...', राहुल ने बताया क्यों नहीं कर रहे दस्तखत
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
india pakistan news
अमेरिका जाकर परमाणु हथियारों की धमकी... भारत ने इशारों में ट्रंप को भी सुना दिया
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
delhi hc hearing on yasin malik
यासीन मलिक अब खुद अपने केस की करेगा पैरवी, फांसी की सजा पर कोर्ट ने मांगा जवाब
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
Supreme Court
कुत्तों को पकड़कर.. किसी ने रोका तो... स्ट्रीट डॉग को लेकर SC ने जारी किए निर्देश
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
Opposition march
राहुल गांधी के हिरासत में लेते ही प्रदर्शन पर लग गया 'ब्रेक'! वीडियो में देखें हालात
;