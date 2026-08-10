/रांची में दिनभर मचा बवाल, देर शाम फिर लाठीचार्ज... 7 VIDEO में देखिए छात्रों के दिनभर का पूरा बवाल

Jharkhand Protest Videos: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन सोमवार को विधानसभा के मुहाने तक पहुंच गया. दिनभर भारी हंगामे के बाद शाम 7 बजे के करीब एक बार फिर छात्रों पर लाठीचार्ज की खबरें आ रही हैं. इससे पहले दिन में भी छात्रों के एक समूह ने जहां पथराव किया, वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस भिड़ंत में कई छात्रों और पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी है. इस खबर में हम आपको आज झारखंड में हुए बवाल के 7 अलग-अलग वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह रांची का यह प्रदर्शन देशभर में चर्चा का विषय बना रहा.
सोमवार शाम को एक बार फिर पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि अंधेरा हो चुका है और पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है. हालांकि, इस सबके बावजूद छात्र हटने पर राजी नहीं हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Police use lathi charge to disperse JPSC-JSSC aspirants who were protesting outside the State Assembly in Ranchi. pic.twitter.com/qz36WsmUi4
— ANI (@ANI) August 10, 2026
प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन वे नाचते-गाते हुए अपना 'विधानसभा घेराव' मार्च जारी रखे हुए हैं.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | Even as Police use water cannon to disperse student protesters, they dance and continue their 'Vidhan Sabha Gherao' march. pic.twitter.com/MlqXDoX3Ta
— ANI (@ANI) August 10, 2026
भारी सुरक्षा के बीच हजारों प्रदर्शनकारी छात्र विधानसभा के बाहर जमा हुए. बताया जा रहा है कि कुछ छात्र बैरेकिडिंग तोड़कर आगे बढ़े थे. नीचे दिए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह छात्र बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.
Ranchi, Jharkhand: Thousands of protesting students gather outside the Vidhan Sabha amid heavy security deployment pic.twitter.com/wsfhLX8BkP
— IANS (@ians_india) August 10, 2026
पुलिस की कार्रवाई के दौरान विरोध कर रहे एक छात्र के सिर में चोट लग गई. वह कहते हैं, 'मेरे सिर में चोट लगी है और यहां कोई डॉक्टर नहीं है. हमें झारखंड सरकार या झारखंड पुलिस से ऐसी उम्मीद नहीं थी. हम 'झारखंड जिंदाबाद' के नारे लगा रहे थे.'
Ranchi, Jharkhand: A protesting student sustained a head injury during police action.
He says, "I have suffered an injury to my head, and there is no doctor here. We did not expect this from the Jharkhand government or the Jharkhand Police. We were raising slogans of 'Jharkhand… pic.twitter.com/IlP6aRfeMb
— IANS (@ians_india) August 10, 2026
दिनभर के बवाल के बाद कुछ छात्रों ने बारिश का आनंद उठाते हुए जमकर डांस भी किया. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विधानसभा के बाहर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच कुछ प्रदर्शनकारी छात्र बारिश में नाच रहे हैं.
Ranchi, Jharkhand: Some Protesting students dance in the rain outside the Vidhan Sabha amid their ongoing agitation pic.twitter.com/ImVsnC5NCo
— IANS (@ians_india) August 10, 2026
'विधानसभा घेराव' मार्च के दौरान, विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठीचार्ज के बाद एक छात्र प्रदर्शनकारी ने अपनी पीठ पर लगे निशान दिखाए.
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: During 'Vidhan Sabha Gherao' march, a student protester shows marks on his back after Police lathi charge during the protest march. pic.twitter.com/0jCFcHVCe9
— ANI (@ANI) August 10, 2026
भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद से लड़खड़ाते हुए वहां से हटता हुआ दिखाई दिया - आंसू गैस के गोलों के कारण दोनों की आंखों पर असर पड़ा था.
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | As Police use tear gas shells for crowd control, a man stumbles away from the spot with the help of another man - who both seem affected in the eyes due to the tear gas shells. pic.twitter.com/fMOLHNATzk
— ANI (@ANI) August 10, 2026
सोमवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ छात्रों का मार्च दोपहर दो बजे आगे बढ़ते-बढ़ते विधानसभा से 200 मीटर पहले आकर थम गया. जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों से बातचीत की. उनके समझाने के बाद बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर बैठ गए और धरना शुरू कर दिया. कुछ छात्र सड़क के किनारे भी बैठे हैं.
आंदोलनकारी छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सहित विवादित परीक्षाओं को रद्द करने, भर्ती प्रक्रिया में सुधार और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. रविवार को सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी. इसके बाद छात्रों ने विधानसभा घेराव का फैसला किया था.
फिलहाल हजारों छात्र विधानसभा से करीब 200 मीटर पहले सड़क पर बैठे हैं और नारेबाजी जारी है. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बना हुआ है. प्रशासन की कोशिश छात्रों को विधानसभा परिसर की ओर आगे बढ़ने से रोकने की है.