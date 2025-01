VIDEO: जैक लगाकर बिल्डिंग को उठा रहे थे तभी... जुगाड़ हो गया फेल

Kolkata building tilts during lifting of construction: कोलकाता में एक बिल्डिंग को जैक से उठाने के चक्कर में आसपास रहने वाले सैकड़ों परिवार दहशत में आ गए. यहां रिपेयरिंग के दौरान बिल्डिंग एक ओर झुक गई. शुक्र रहा कि इस दौरान किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है.

आप भी देखिए वीडियो-

#WATCH | Kolkata, West Bengal: A building collapsed in Vidyasagar Colony. No injuries have been reported. Senior police officers, DMG (Disaster Management Group) members and fire officials have reached the spot and the process of completely dismantling the building will begin… pic.twitter.com/3ZumsNebqv

— ANI (@ANI) January 14, 2025