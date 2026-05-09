रील देखने से दिमाग छोटा होता है! Reel के बहुत से नुकसान देखें होंगे, ये वाला कम लोगों को होगा मालूम

Reel side effect: अब खबर लोगों की एक लत और उनकी सेहत से जुड़ी. आजकल कई लोगों को मोबाइल में रील देखने की लत सी पड़ गई है. कुछ लोग तो काम करते-करते भी रील देखते रहते हैं. इसी रील को लेकर वैज्ञानिकों ने आगाह किया है. रिसर्च के मुताबिक लगातार छोटी अवधि की रील देखने का इंसान के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. एक हालिया वैज्ञानिक रिसर्च कहता है कि जब इंसान छोटी छोटी रील देख रहा होता है तो उसका दबाव दिमाग के फ्रंटल लोब पर पड़ता है.

क्या होता है फ्रंटल लोब?

फ्रंटल लोब वो हिस्सा होता है जो दिमाग को फैसले लेने और खुद पर कंट्रोल रखने में मदद करता है. जब ये प्रक्रिया लंबे वक्त तक चलती है तो इस फ्रंटल लोब की क्षमता कम हो जाती है. इसी वजह से छोटी अवधि की रील देखने के बाद दोबारा सामान्य होने में दिमाग को लंबा वक्त लगता है. इतना ही नहीं. लगातार रील देखने से दिमाग की याद रखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है. लगातार अलग अलग किस्म की रील देखने से इंसान अलग अलग किस्म की चीजें एक साथ याद रखने लगता है जिससे याददाश्त पर असर पड़ता है.

'स्क्रीन टाइम नींद की दिक्कत पैदा करता है'

पहले की गई रिसर्च ये बता चुकी हैं कि छोटी-छोटी रील देखने से स्क्रीन टाइम बढ़ता है, जो नींद की दिक्कत पैदा करता है. रील देखते वक्त इंसान की सांस लेने की गति भी कम हो जाती है, जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है. इसलिए हम आपसे यही अपील करेंगे कि रील देखिए लेकिन हद में रहकर.

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टिप्स

हमारी ज़ी न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों और ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल के पाठकों को सलाह और विनम्र निवेदन के साथ यह विनती है कि प्लीज अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए जितना कम कर सकते हैं, प्लीज फौरन कम कीजिए. आजकल तो कई शहरों में डिजिटल डिटॉक्स सेंटर बन रहे हैं. केदारनाथ धाम के आस-पास के उन इलाकों में लोगों का रुकना बढ़ा है जहां मोबाइल या इंटरनेट का नेटवर्क कम आता है या फिर एकदम नहीं आता है. ऐसे में अपनी जरूरत के हिसाब से स्क्रीन टाइम तय कीजिए. वहीं रील भी देखिए, लेकिन रील ऐसी देखिए जो आपका कीमती समय बर्बाद करने के बजाय आपका ज्ञानवर्धन करे.

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