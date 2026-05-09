Advertisement
trendingNow13211052
Hindi Newsदेशरील देखने से दिमाग छोटा होता है! Reel के बहुत से नुकसान देखें होंगे, ये वाला कम लोगों को होगा मालूम

रील देखने से दिमाग छोटा होता है! Reel के बहुत से नुकसान देखें होंगे, ये वाला कम लोगों को होगा मालूम

Facebook Reel: कई रिसर्च बता चुके हैं कि छोटी-छोटी रील देखने से स्क्रीन टाइम बढ़ता है. इससे नींद कम आने की समस्या होती है. रील देखते समय इंसान की सांस लेने की गति भी कम हो जाती है. इसी समय शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है. इसलिए आज हम आपसे यह अपील करेंगे कि रील देखिए, लेकिन हद में रहकर.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 10, 2026, 04:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ai photo
ai photo

Reel side effect: अब खबर लोगों की एक लत और उनकी सेहत से जुड़ी. आजकल कई लोगों को मोबाइल में रील देखने की लत सी पड़ गई है. कुछ लोग तो काम करते-करते भी रील देखते रहते हैं. इसी रील को लेकर वैज्ञानिकों ने आगाह किया है. रिसर्च के मुताबिक लगातार छोटी अवधि की रील देखने का इंसान के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. एक हालिया वैज्ञानिक रिसर्च कहता है कि जब इंसान छोटी छोटी रील देख रहा होता है तो उसका दबाव दिमाग के फ्रंटल लोब पर पड़ता है.

क्या होता है फ्रंटल लोब?

फ्रंटल लोब वो हिस्सा होता है जो दिमाग को फैसले लेने और खुद पर कंट्रोल रखने में मदद करता है. जब ये प्रक्रिया लंबे वक्त तक चलती है तो इस फ्रंटल लोब की क्षमता कम हो जाती है. इसी वजह से छोटी अवधि की रील देखने के बाद दोबारा सामान्य होने में दिमाग को लंबा वक्त लगता है. इतना ही नहीं. लगातार रील देखने से दिमाग की याद रखने की क्षमता पर भी असर पड़ता है. लगातार अलग अलग किस्म की रील देखने से इंसान अलग अलग किस्म की चीजें एक साथ याद रखने लगता है जिससे याददाश्त पर असर पड़ता है.

'स्क्रीन टाइम नींद की दिक्कत पैदा करता है'

पहले की गई रिसर्च ये बता चुकी हैं कि छोटी-छोटी रील देखने से स्क्रीन टाइम बढ़ता है, जो नींद की दिक्कत पैदा करता है. रील देखते वक्त इंसान की सांस लेने की गति भी कम हो जाती है, जो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है. इसलिए हम आपसे यही अपील करेंगे कि रील देखिए लेकिन हद में रहकर.

Add Zee News as a Preferred Source

टिप्स

हमारी ज़ी न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों और ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल के पाठकों को सलाह और विनम्र निवेदन के साथ यह विनती है कि प्लीज अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए जितना कम कर सकते हैं, प्लीज फौरन कम कीजिए. आजकल तो कई शहरों में डिजिटल डिटॉक्स सेंटर बन रहे हैं. केदारनाथ धाम के आस-पास के उन इलाकों में लोगों का रुकना बढ़ा है जहां मोबाइल या इंटरनेट का नेटवर्क कम आता है या फिर एकदम नहीं आता है. ऐसे में अपनी जरूरत के हिसाब से स्क्रीन टाइम तय कीजिए. वहीं रील भी देखिए, लेकिन रील ऐसी देखिए जो आपका कीमती समय बर्बाद करने के बजाय आपका ज्ञानवर्धन करे.

प्रिय पाठकों, ये खबर आपको जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. आपके हमारी खबरें पढ़ने से हमारे पेज व्यूज़ आते हैं. आप खबरें पढ़ते हैं तो मेरी ऑथर प्रोफाइल को यूनिक यूजर मिलते हैं. हमारे लिए आप ही सर्वोपरि हैं. हमारी रोजी-रोटी आप जैसे सुधी पाठकों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ पढ़ने से जुड़ी हुई है. इसलिए हमारा आग्रह है कि आप हमारे ज़ी हिंदी डिजिटल को अपने डेली रुटीन का हिस्सा बनाएं और हमारी खबरों को पढ़कर देश-दुनिया की खबरों से अपडेट रहें. एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. सुरक्षित रहेंस सतर्क रहें और हमारे न्यूज़ प्लेटफॉर्म को नियमित रूप पढ़ते रहें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

Reel

Trending news

सत्ता जाते ही बागी हो गए? ममता 'दीदी' की TMC में बगावत! हार के बाद आपसी सिर फुटव्वल
West Bengal
सत्ता जाते ही बागी हो गए? ममता 'दीदी' की TMC में बगावत! हार के बाद आपसी सिर फुटव्वल
जिस रास्ते से गुजरना था पीएम मोदी का काफिला, वहां मिलीं जिलेटिन की छड़ें; मचा हड़कंप
PM Modi
जिस रास्ते से गुजरना था पीएम मोदी का काफिला, वहां मिलीं जिलेटिन की छड़ें; मचा हड़कंप
जो बंगाल में नहीं हुआ, तमिलनाडु में हो गया; BJP प्रचार करती रही, महफिल TVK ने लूट ली
Tamil Nadu Vande Mataram
जो बंगाल में नहीं हुआ, तमिलनाडु में हो गया; BJP प्रचार करती रही, महफिल TVK ने लूट ली
CM बनते ही मेज उठाने लगे विजय! शपथ के बाद का VIDEO वायरल, सादगी पर फिदा हुए लोग
CM Vijay Viral Video
CM बनते ही मेज उठाने लगे विजय! शपथ के बाद का VIDEO वायरल, सादगी पर फिदा हुए लोग
'इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती...? जस्टिस सूर्यकांत के नाम से वायरल हुआ फेक बयान
CJI Surya Kant
'इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती...? जस्टिस सूर्यकांत के नाम से वायरल हुआ फेक बयान
विजय को बधाई के बाद PM ने कांग्रेस पर बोला हमला,कहा- ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे ठगा नहीं
PM Modi
विजय को बधाई के बाद PM ने कांग्रेस पर बोला हमला,कहा- ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे ठगा नहीं
मई की गर्मी में चक्रवात की एंट्री! दिल्ली-NCR समेत 13 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी
IMD Weather Alert
मई की गर्मी में चक्रवात की एंट्री! दिल्ली-NCR समेत 13 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी
'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए लोग
Andhra pradesh news
'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए लोग
हिमंता के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला
Himanta Biswa Sarma
हिमंता के हाथों में फिर होगी असम की कमान, BJP विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला
शपथ के बाद विजय का जनता को बड़ा तोहफा, 200 यूनिट बिजली समेत इन ऑर्डर्स पर किए साइन
Tamil Nadu
शपथ के बाद विजय का जनता को बड़ा तोहफा, 200 यूनिट बिजली समेत इन ऑर्डर्स पर किए साइन