DNA: भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील', किसानों की आ गई मौज

Pakistan Water Treaty: पाकिस्तान सिर्फ इसलिए चिंतित नहीं है कि उसका प्लान बांग्लादेश में विफल हो रहा है.बल्कि इसलिए भी चिंतित है क्योंकि पाकिस्तान जाने वाला भारत का पानी अब वहां नहीं जाकर भारतीय खेतों में ही बहने लगा है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस वाटर स्ट्राइक की चर्चा है. पाकिस्तान को सूखा रखने का जो प्लान है, उसका पहला चरण पूरा हो गया है. रावी नदी का एक बूंद भी पानी अब पाकिस्तान नहीं जा रहा.
जिस पानी से पाकिस्तान में खेती होती थी, वो पानी अब कश्मीर के खेतों में हरियाली लाने लगा है. क्योंकि शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है. रावी नदी के अतिरिक्त पानी को रोकने के बाद अब इसका वितरण जम्मू-कश्मीर में ही शुरू हो चुका है. इसलिए अब हम पाकिस्तान के खेत सुखाने वाले एक्शन प्लान का विश्लेषण करेंगे. आपको बताएंगे कि रावी वाली फाइनल स्ट्राइक से आतंक का पोषक देश अब किस तरह से तड़पने वाला है.
पाकिस्तान को लगेगा करारा झटका
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा. भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो जल-दान किया जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं होगा. सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत का पहला लक्ष्य रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से पूरी तरह रोकना था.
क्योंकि रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट का काम लंबे समय से चल रहा था. अधूरे काम को तेजी से आगे बढ़ाया गया. विशेषकर जिस कैनाल से जम्मू-कश्मीर में पानी का वितरण होना है, उसे युद्ध स्तर पर पूरा किया गया. झील भरने के बाद अब उससे कनेक्ट कैनाल में पानी भी छोड़ा जाने लगा है.
छोड़ा जा रहा पानी, किसानों को फायदा
अभी शुरुआत है, फसल कटाई का समय है. ऐसे में प्रतिदिन 150 से 250 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है. अगले कुछ हफ्तों बाद प्रतिदिन 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा. ये पानी कठुआ, सांबा होते हुए जम्मू तक जा रहा है. कुल मिलाकर जम्मू-कश्मीर में लगभग 32 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई उस पानी से होगी जो अब तक पाकिस्तान बहकर जा रहा था.
समझौते के मुताबिक रावी, व्यास और सतलुज इन तीनों नदियों के पानी पर भारत का पूर्ण अधिकार है. इन नदियों के पानी का उपयोग भारत में ही होना है.
मगर हर साल रावी नदी का करीब 5 प्रतिशत पानी बिना प्रयोग हुए, पाकिस्तान चला जाता था. इतने पानी का मूल्य करीब 8 हजार करोड़ रुपये है. एक तरह से भारत करोड़ों रुपये का पानी पाकिस्तान को हर साल खैरात में दे रहा था. लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद के किसानों को इसका सीधा फायदा होता था. पाकिस्तान में इस पानी का उपयोग खेती के अलावा पीने के लिए भी होता था. रावी नदी का पानी पाकिस्तान के किसानों को गेंहू, धान, कपास, और अन्य दूसरी फसलों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होता है.
खैरात के पानी पर पूरी तरह बैन
एक तरह से रावी नदी के सिर्फ पांच प्रतिशत पानी, पाकिस्तान के किसानों के लिए जीवन दायनी जैसा था. मगर अब खैरात के इस पानी पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है. भारत अब इस पानी का प्रयोग अपने लिए करने लगा है. इस पानी से जम्मू-कश्मीर के अलावा पंजाब के भी 5 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी. भारत के 2 राज्यों के किसानों को इससे सीधा फायदा होगा.
शाहपुर कंडी डैम का प्रोजेक्ट 1982 में ही शुरू हुआ था. इसके बाद धीमी गति से इस पर काम होता रहा।. पंजाब और जम्मू-कश्मीर में विवाद की वजह से 2014 में डैम का काम रूक गया था. फिर केंद्र सरकार के दखल के बाद 2018 में काम शुरू हुआ. 2024 में बांध बनकर तैयार हुआ. इस साल अप्रैल में शहापुर झील में पानी भरना शुरू हुआ. मगर कनेक्टिंग कैनाल नहीं बना था.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस काम में और गति लाई गई. और अब सबकुछ बनकर तैयार है. इसके अलावा बांध का एक उद्देश्य बिजली उत्पादन करना भी है. शाहपुर कंडी डैम में 206 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने वाला है. जी न्यूज़ के संवाददाता रजत वोहरा उस शाहपुर कंडी डैम तक पहुंचे और उन्होंने आपके लिए वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है.
पाकिस्तान पर पानी प्रहार
यह परियोजना भारत की रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. ये पाकिस्तान पर पहला पानी-प्रहार है. सिंधु जल समझौता तोड़कर भारत ने सिंधु, चेनाब और झेलम पर भी ऐसे ही अलग-अलग बांध बनाने की तैयारी में है. भारत की तैयारी से पाकिस्तान में बौखलाहट है. अब रावी पर शाहपुर कंडी डैम के जरिए पानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आतंकियों को पालने-पोसने वालों के साथ किसी तरह की उदारता नहीं दिखाई जाएगी.
