Advertisement
trendingNow12948228
Hindi Newsदेश

DNA: भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील', किसानों की आ गई मौज

Indus River Water Treaty: जिस पानी से पाकिस्तान में खेती होती थी, वो पानी अब कश्मीर के खेतों में हरियाली लाने लगा है. क्योंकि शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है. रावी नदी के अतिरिक्त पानी को रोकने के बाद अब इसका वितरण जम्मू-कश्मीर में ही शुरू हो चुका है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 05, 2025, 12:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील', किसानों की आ गई मौज

Pakistan Water Treaty: पाकिस्तान सिर्फ इसलिए चिंतित नहीं है कि उसका प्लान बांग्लादेश में विफल हो रहा है.बल्कि इसलिए भी चिंतित है क्योंकि पाकिस्तान जाने वाला भारत का पानी अब वहां नहीं जाकर भारतीय खेतों में ही बहने लगा है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस वाटर स्ट्राइक की चर्चा है. पाकिस्तान को सूखा रखने का जो प्लान है, उसका पहला चरण पूरा हो गया है. रावी नदी का एक बूंद भी पानी अब पाकिस्तान नहीं जा रहा.

जिस पानी से पाकिस्तान में खेती होती थी, वो पानी अब कश्मीर के खेतों में हरियाली लाने लगा है. क्योंकि शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है. रावी नदी के अतिरिक्त पानी को रोकने के बाद अब इसका वितरण जम्मू-कश्मीर में ही शुरू हो चुका है. इसलिए अब हम पाकिस्तान के खेत सुखाने वाले एक्शन प्लान का विश्लेषण करेंगे. आपको बताएंगे कि रावी वाली फाइनल स्ट्राइक से आतंक का पोषक देश अब किस तरह से तड़पने वाला है.

पाकिस्तान को लगेगा करारा झटका

Add Zee News as a Preferred Source

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा. भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो जल-दान किया जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं होगा. सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद भारत का पहला लक्ष्य रावी नदी के पानी को पाकिस्तान जाने से पूरी तरह रोकना था.

क्योंकि रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट का काम लंबे समय से चल रहा था. अधूरे काम को तेजी से आगे बढ़ाया गया. विशेषकर जिस कैनाल से जम्मू-कश्मीर में पानी का वितरण होना है, उसे युद्ध स्तर पर पूरा किया गया. झील भरने के बाद अब उससे कनेक्ट कैनाल में पानी भी छोड़ा जाने लगा है.

छोड़ा जा रहा पानी, किसानों को फायदा

अभी शुरुआत है, फसल कटाई का समय है. ऐसे में प्रतिदिन 150 से 250 क्यूसेक पानी ही छोड़ा जा रहा है. अगले कुछ हफ्तों बाद प्रतिदिन 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा. ये पानी कठुआ, सांबा होते हुए जम्मू तक जा रहा है. कुल मिलाकर जम्मू-कश्मीर में लगभग 32 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई उस पानी से होगी जो अब तक पाकिस्तान बहकर जा रहा था.

समझौते के मुताबिक रावी, व्यास और सतलुज इन तीनों नदियों के पानी पर भारत का पूर्ण अधिकार है. इन नदियों के पानी का उपयोग भारत में ही होना है.

मगर हर साल रावी नदी का करीब 5 प्रतिशत पानी बिना प्रयोग हुए, पाकिस्तान चला जाता था. इतने पानी का मूल्य करीब 8 हजार करोड़ रुपये है. एक तरह से भारत करोड़ों रुपये का पानी पाकिस्तान को हर साल खैरात में दे रहा था. लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद के किसानों को इसका सीधा फायदा होता था. पाकिस्तान में इस पानी का उपयोग खेती के अलावा पीने के लिए भी होता था. रावी नदी का पानी पाकिस्तान के किसानों को गेंहू, धान, कपास, और अन्य दूसरी फसलों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होता है.

खैरात के पानी पर पूरी तरह बैन

एक तरह से रावी नदी के सिर्फ पांच प्रतिशत पानी, पाकिस्तान के किसानों के लिए जीवन दायनी जैसा था. मगर अब खैरात के इस पानी पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है. भारत अब इस पानी का प्रयोग अपने लिए करने लगा है. इस पानी से जम्मू-कश्मीर के अलावा पंजाब के भी 5 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी. भारत के 2 राज्यों के किसानों को इससे सीधा फायदा होगा.

शाहपुर कंडी डैम का प्रोजेक्ट 1982 में ही शुरू हुआ था. इसके बाद धीमी गति से इस पर काम होता रहा।. पंजाब और जम्मू-कश्मीर में विवाद की वजह से 2014 में डैम का काम रूक गया था. फिर केंद्र सरकार के दखल के बाद 2018 में काम शुरू हुआ. 2024 में बांध बनकर तैयार हुआ. इस साल अप्रैल में शहापुर झील में पानी भरना शुरू हुआ. मगर कनेक्टिंग कैनाल नहीं बना था.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस काम में और गति लाई गई. और अब सबकुछ बनकर तैयार है. इसके अलावा बांध का एक उद्देश्य बिजली उत्पादन करना भी है. शाहपुर कंडी डैम में 206 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने वाला है. जी न्यूज़ के संवाददाता रजत वोहरा उस शाहपुर कंडी डैम तक पहुंचे और उन्होंने आपके लिए वहां से एक रिपोर्ट तैयार की है.

पाकिस्तान पर पानी प्रहार

यह परियोजना भारत की रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. ये पाकिस्तान पर पहला पानी-प्रहार है. सिंधु जल समझौता तोड़कर भारत ने सिंधु, चेनाब और झेलम पर भी ऐसे ही अलग-अलग बांध बनाने की तैयारी में है. भारत की तैयारी से पाकिस्तान में बौखलाहट है. अब रावी पर शाहपुर कंडी डैम के जरिए पानी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आतंकियों को पालने-पोसने वालों के साथ किसी तरह की उदारता नहीं दिखाई जाएगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
India Air Defence System
हर मिनट दनादन 3000 राउंड फायरिंग, धुआं-धुआं होंगे दुश्मन, सेना खरीदेगी 'सुपर किलर'
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
ओडिशा-बंगाल समेत कई राज्यों में 5 अक्टूबर को भारी बारिश!, IMD ने जारी किया अलर्ट
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
Auto
इस राज्य के ऑटो ड्राइवर्स की मौजा ही मौजा, सरकार देगी पैसा, आएगा ओला-ऊबर जैसा ऐप
;