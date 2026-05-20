मुंबई के पायधोनी में तरबूज से हुई एक ही परिवार के चार लोगो मौतों का रहस्य गहराता जा रहा है. पहले विसरा रिपोर्ट में तरबूज पर जिंक फास्फाइड ज़हर के होने की पुष्टि की गई थी लेकिन पुलिस को इससे जुड़ा कोई सोर्स या कड़ी नहीं मिल सकी है इसीलिए अब पुलिस ने इस आशंका में नमक के सैंपल दोबारा फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं कि कहीं किसी ने नमक में ही तो ज़िंक फॉस्फाइड तो नहीं मिला दिया था. जांच के दौरान कुछ नई आशंकाएं सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने अब परिवार के घर से बरामद नमक के सैंपल फोरेंसिक जांच के दूसरे दौर के लिए भेजे हैं.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ताओं को शक है कि नमक में जिंक फास्फाइड पाउडर मिलाया गया होगा, और बाद में उसी नमक को परिवार द्वारा खाए गए तरबूज पर छिड़का गया होगा.

सूत्रों ने बताया कि पुलिस अब तक इस मामले से जुड़े 100 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है. पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं ने इस संभावना की भी जांच शुरू कर दी है कि कहीं परिवार ने ज़हर मिले नमक से उपचारित (treated) तरबूज तो नहीं खा लिया था.

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जहां एक ओर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की रिपोर्ट में घर से ज़ब्त किए गए खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट नहीं पाई गई, वहीं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट में जांच के दौरान जमा किए गए तरबूज के सैंपल में जिंक फास्फाइड की मौजूदगी का पता चला है.

इस मामले में एक और अहम पहलू जुड़ गया है. जेजे अस्पताल से मिली अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कथित तौर पर मौत की वजह जिंक फास्फाइड का ज़हर ही बताई गई है.पुलिस अब कई अलग-अलग पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या परिवार के ही किसी सदस्य ने आत्महत्या की किसी कथित योजना के तहत जान-बूझकर नमक में ज़हर मिलाया था, या फिर यह मामला किसी बड़ी साज़िश की ओर इशारा करता है, जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हत्या या कोई अन्य आपराधिक कृत्य शामिल हो सकता है.