'BJP के झंडे वाली कारें स्ट्रॉन्ग रूम के पास कैसे गईं', भवानीपुर में फिर बवाल; ममता बनर्जी ने उठाए सवाल

Bhabanipur Security: दूसरे चरण की वोटिंग के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार रात अपनी सीट भवानीपुर के EVM स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचीं थीं, जहां वो करीब 4 घंटे रहीं. अगले दिन भी फुल बवाल चला. आज 3 मई को फिर उस वक्त तनाव दिखा जब टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के झंडे वाली गाड़ी स्ट्रॉंग रूम के करीब कैसे पहुंची?
Trending Photos
West Bengal election Bhabanipur results 2026: पश्चिम बंगाल में चुनावी मतगणना से 24 घंटे पहले जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला है. पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई का केंद्र अब पोलिंग बूथ से हटकर स्ट्रॉन्ग रूम बन गया है, जहां सभी EVM कड़ी निगरानी में रखे गए हैं. TMC कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भवानीपुर में जहां से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, वहां स्ट्रॉंग रूम के पास बीजेपी के झंडे वाली गाड़ियां देखी गईं. कुछ तस्वीरों के हवाले से ये आरोप लगाया गया है. आपको बताते चलें कि भवानीपुर की EVM पांच लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में शखावत गर्ल्स कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई है. यहां 4 मई को सुबह तय समय के अनुसार मतगणना होगी.
टीएमसी ने चुनाव आयोग को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि दो गाड़ियों को उस कंपाउंड में घुसने की अनुमति दी गई है, जिन पर बीजेपी का झंडा लगा था.
भवानीपुर की EVM पांच लेयर की सुरक्षा व्यवस्था में शखावत गर्ल्स कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई है. यहां पर रविवार को सुबह उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब टीएमसी ने कैंपस के कंपाउंड में बीजेपी के फ्लैग वाली गाड़ियों की एंट्री का आरोप लगाया. टीएमसी ने मांग की है कि आयोग ये बताए कि ये गाड़िया क्यों और किस लिए वहां गईं.
आपको बताते चलें ये वही इलाका है जहां पर गुरुवार की रात सीएम ममता बनर्जी चार घंटे धरने पर बैठी थीं. ममता बनर्जी ने उस समय स्ट्रॉन्ग रूम में बिना इजाजत लोगों के घुसने का आरोप लगाया था. पोलिंग खत्म होने के साथ ही पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई मौजूदा TMC और BJP के बीच कांटे की टक्कर में बदल गई है. दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता पूरे पश्चिम बंगाल में सीसीटीवी निगरानी के बावजूद स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी पर कड़ी नजर रखे हुए हैं.
(यह भी पढें- काउंटिंग के दौरान लाइट जाए तो फौरन दें सूचना और... बूथ एजेंट की क्लास में ममता बोलीं- '2026 में जीतेंगे 226 से ज्यादा सीट')
आपको बताते चलें कि शनिवार को वीकेंड के मौके पर भी पूरे बंगाल में इसी तरह के आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला था.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की विदाई हो सकती है. साल 2021 में सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया था.
इसके बाद ममता बनर्जी के लिए उनकी पार्टी के एक विधायक ने सीट खाली की थी तब ममता बनर्जी ने उपचुनाव लड़कर जीत हासिल की थी. इसलिए ममता इस बार अपने ही पुराने साथी से हारना नहीं चाहतीं, इसलिए वो हर वो पैंतरा आजमा रही हैं, जिससे किसी भी तरह बीजेपी को फायदा होता दिख रहा हो.
सुवेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी को उनकी विधानसभा सीट नंदीग्राम में ही साल 2021 के विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चखा चुके हैं. इस बार भी उन्होंने भवनीपुर सीट से ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी है. वह नंदीग्राम से भी लड़ रहे हैं और भवानीपुर से भी. नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ, उन्हीं के भरोसेमंद रहे पबित्र कर को उतारा है. ऐसे में ममता बनर्जी किसी भी हाल से सुवेंदु से चुनाव हारना नहीं चाहती हैं.
(यह भी पढ़ें- ममता का 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, किन 5 कारणों से लग रहा 'दूर की कौड़ी'?)
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.