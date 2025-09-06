'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे लेकिन...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब; बोले- ट्रंप का तहे दिल से स्वागत
PM Modi to Donald Trump: पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भावनाओं और हमारी संबंधों की सकारात्मकता की गहराई से सराहना करता हूं. मैं पूरी तरह से उसका समर्थन करता हूं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:19 AM IST
PM Narendra Modi Reply to US President Donald Trump: पीएम नरेंद्र मोदी ने टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर जवाब दिया है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भावनाओं और हमारी संबंधों की सकारात्मकता की गहराई से सराहना करता हूं. मैं पूरी तरह से उसका समर्थन करता हूं. भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक और भविष्योन्मुखी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है.'

वहीं इसके पहले अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर के बाद भारत को लगातार चीन और रूस के समर्थन में जाते देख पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी जी से मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी क्यों कि मोदी जी एक महान प्रधानमंत्री हैं.  ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं. 

 

'कभी-कभार कुछ पल ऐसे आते हैं, जब...'
इसके पहले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा. वह एक शानदार प्रधानमंत्री हैं. भारत और अमेरिका के बीच बहुत ही खास रिश्ता है. चिंता की कोई बात नहीं है. कभी-कभार ऐसे पल आते रहते हैं. आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच मुश्किल संबंधों का दौर चल रहा है. बीते दो दशकों में ये शायद पहला ऐसा मौका रहा होगा जब दोनों देशों के बीच इतना तनाव रहा हो. ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना किया था लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और फिर ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का व्यापारिक टैरिफ लगा दिया. जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव जारी है. 

यह भी पढ़ेंः बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

;