हम गरीब परिवार से हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले
Advertisement
trendingNow12873829
Hindi Newsदेश

हम गरीब परिवार से हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले

Himachal Pradesh: कुछ हफ्तों पहले एक ही लड़की से दो सगे भाइयों की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक मशहूर होने के लिए कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें बुरा-भला भी कहा. अब इस मामले पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 09, 2025, 04:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हम गरीब परिवार से हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले

Himachal Pradesh Marriage: पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से शादी करके सभी चौंका दिया था. हालांकि यह उनकी एक परंपरा है. जिसको लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हुई. वहीं कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी. अब दोनों भाइयों ने सार्वजनिक तौर पर आलोचनाओं का जवाब दिया है.

हिमाचल के हट्टी जनजाति के दो भाइयों प्रदीप और कपिल नेगी ने कहा कि हमारी यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है और यह परंपरा उन पर थोपी नहीं गई है. उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा,'हमारी यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है और ऐसा भी नहीं है कि हमने इस रिवायत के तहत पहली बार शादी की है. यह प्रथा पहले भी प्रचलित थी और आज भी है.'

यह भी पढ़ें: 1-2 नहीं बल्कि कई पति रख सकती थीं ये महिलाएं, पत्नि से मिलने के लिए खंजर लेकर क्यों जाता था पुरुष?

हमारे यहां परंपराएं थोपी नहीं जातीं

उन्होंने बताया कि हम तीनों ने आपसी रजामंदी के बाद शादी करने का फैसला लिया है. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों के लोगों पर परंपराएं थोपी जाती हैं, जबकि हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है. हमारे इस तरह की परंपरा का पालन करने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया जाता. उन्होंने आगे कहा 


    यह हमारा आपसी मसला है और तीनों ने सहमति के साथ विवाह किया है और हम अपनी जिंदगी में खुश हैं. उन्होंने यह भी बताया कि यह परंपरा सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के जौनसार-बावर इलाके में भी यह प्रचलन में है.

हम गरीब परिवार से हैं

उन्होंने आलोचना करने वालों को लेकर कहा कि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर हमारी तस्वीरों के साथ गालियां दी हैं. मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. हम एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और इस शादी के पीछे हमारा मशहूर होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था. हम प्रार्थना करते हैं कि हम भाइयों के बीच हमेशा इसी तरह प्रेम बना रहे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
ताहिर कामरान

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

TAGS

Himachal

Trending news

हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
Himachal
हम गरीब हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले?
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
india
दुनिया के इस मुल्‍क से मोदी सरकार के लिए आई जमकर तारीफ, कहा- 10 साल बेमिसाल
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
tribal day
वो भारत के पहले मालिक.. उनके लिए लड़ते रहेंगे, राहुल-खरगे ने किसके लिए दोहराई बात?
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
Election Commission news
राहुल गांधी के तीखे हमलों के बीच चुनाव आयोग ने 334 पार्टियों का शटर गिराया !
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
gaza war
US ने ब्रिटेन को अचानक वर्ल्ड वॉर-2 और नाजियों की याद क्यों दिला दी? गाजा पर बहस
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
Sheikh Salim
कौन है सलीम पिस्टल? आठवीं फेल ड्राइवर से बना देश का सबसे कुख्यात हथियार तस्कर
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
MJ Akbar
MAGA का नारा देने वाले ट्रंप के बारे में अकबर ने कह दी ऐसी बात, सीधे दिल में चुभेगी
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
annual defence production
रक्षा उत्पादन में भारत ने लगाई लंबी छलांग, 5 साल में 90 प्रतिशत की वृद्धि
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
S-400 air defence system
S-400 ने कैसे PAK के छुड़ाए छक्के, एयर चीफ मार्शल ने बताई Op Sindoor के अंदर की बात
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
Prime Minister Modi
विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, बोले- संस्कृत है भारत की आत्मा और...
;