हम गरीब परिवार से हैं, गालियां मत दो... एक ही लड़की से शादी करने वाले दो भाई क्या बोले

Himachal Pradesh: कुछ हफ्तों पहले एक ही लड़की से दो सगे भाइयों की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई. कुछ लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक मशहूर होने के लिए कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें बुरा-भला भी कहा. अब इस मामले पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है.
Himachal Pradesh Marriage: पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से शादी करके सभी चौंका दिया था. हालांकि यह उनकी एक परंपरा है. जिसको लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा भी हुई. वहीं कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी. अब दोनों भाइयों ने सार्वजनिक तौर पर आलोचनाओं का जवाब दिया है.
हिमाचल के हट्टी जनजाति के दो भाइयों प्रदीप और कपिल नेगी ने कहा कि हमारी यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है और यह परंपरा उन पर थोपी नहीं गई है. उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा,'हमारी यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है और ऐसा भी नहीं है कि हमने इस रिवायत के तहत पहली बार शादी की है. यह प्रथा पहले भी प्रचलित थी और आज भी है.'
उन्होंने बताया कि हम तीनों ने आपसी रजामंदी के बाद शादी करने का फैसला लिया है. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों के लोगों पर परंपराएं थोपी जाती हैं, जबकि हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं है. हमारे इस तरह की परंपरा का पालन करने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया जाता. उन्होंने आगे कहा
यह हमारा आपसी मसला है और तीनों ने सहमति के साथ विवाह किया है और हम अपनी जिंदगी में खुश हैं. उन्होंने यह भी बताया कि यह परंपरा सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के जौनसार-बावर इलाके में भी यह प्रचलन में है.
उन्होंने आलोचना करने वालों को लेकर कहा कि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर हमारी तस्वीरों के साथ गालियां दी हैं. मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. हम एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और इस शादी के पीछे हमारा मशहूर होने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था. हम प्रार्थना करते हैं कि हम भाइयों के बीच हमेशा इसी तरह प्रेम बना रहे.
