Opinion: 'अतिथि देवो भव' हम ऐसे ही नहीं कहते... ट्रंप ने कर दिया था रुसवा, भारत में खिलखिला रही हैं ताकाइची

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची (Sanae Takaichi) ने मार्च 2026 में अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की थी. इस यात्रा के दौरान वाशिंगटन डी.सी. में उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक महत्वपूर्ण शिखर वार्ता (Summit) हुई थी. इस दौरान दोनों नेताओं ने राजनयिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की थी. ताकाइची आज 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक भारत के तीन दिवसीय दौरे पर दिल्ली आई हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी बहन कहकर संबोधित किया है. यह दोनों के बीच की बॉन्डिंग और सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंधों को बताने के लिए काफी है.
#WATCH | Delhi: During press statement with Japanese PM Sanae Takaichi, Prime Minister Narendra Modi says, "Excellency and my younger sister, Prime Minister Takaichi, delegates from both nations, and members of the media—Namaskar. It gives me great pleasure to welcome Prime… pic.twitter.com/O78kLVnptK
— ANI (@ANI) July 2, 2026
ताकाइची और ट्रम्प के बीच बातचीत में व्यापार और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया.इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव जैसे वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची (Sanae Takaichi)के सामने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए पर्ल हार्बर हमले को लेकर एक विवादास्पद और चुटीला तंज कसा था.
एक जापानी पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि उन्होंने ईरान पर हमले से पहले अपने सहयोगी देशों (जैसे जापान) को क्यों नहीं बताया. इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने जवाब पर्ल हाब्र पर जापान द्वारा किए गए हमले की घटना को याद करते हुए चुटीले अंदाज में तंज कसते हुए कहा, आपने भी तो हमें पर्ल हार्बर के बारे में नहीं बताया था. ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा, "अचानक हमले के बारे में जापान से बेहतर कौन जानता है? आपने मुझे पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया?" ट्रंप के इस हाजिरजवाबी से वहां मौजूद तमाम लोग थोड़ी देर के लिए असहज हो गए थे. ट्रंप के इस जवाब से जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची तो कुछ देर के लिए हैरान रह गईं.
बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 7 दिसंबर 1941 को जापान ने प्रशांत महासागर के बीच पर्ल हार्बर द्वीप पर अचानक हमला करके अमेरिका के सभी समुद्री जहाजों को डूबो दिया था. इस बमबारी ने द्वितीय विश्व युद्ध का रुख मोड़ दिया था और अब तक युद्ध से बाहर रह रहा अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की ओर से इसमें कूद पड़ा था। जापान के इस हमले में अमेरिका के 2400 जवान मारे गए थे और 19 जहाज जिसमें आठ जंगी जहाज थे, सभी नष्ट हो गए थे. इसके अलावा 328 विमान या तो क्षतिग्रस्त हुए या पूरी तरह नष्ट हो गए थे. जापान की इस बमबारी में 100 से अधिक जापानी सैनिक भी मारे गए थे.
राष्ट्रपति फ्रैंकलीन डी रूजवेल्ट ने परमाणु बम गिराने का दिया था आदेश
पर्ल हार्बर पर हमले के बाद से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलीन डी रूजवेल्ट ने 6 और 9 अगस्त 1945 को क्रमश: जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जिसने जापान को घुटनों पर ला दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई.जापान आज भी इस परमाणु विभीषिका को नहीं भूला है.
ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से विश्व के कई देशों में स्थिति तेजी से बदली है. अमेरिका का आरोप है कि यूरोप व नाटो के सदस्य देश अमेरिकी की उस तरह मदद नहीं कर रहे, जैसा कि वो करता रहता है.
ताकाइची आज भारत के दौरे पर हैं और यहां उनका राष्टरपति भवन में भव्य स्वागत किया गया. एकतरफ अमेरिका अपने को सुपर पावर कहता है. यह दुनिया को पुराना लोकतंत्र है और दूसरी तरफ अपने से छोटे देश को हमेशा बेईज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है.
डोनाल्ड ट्रंप के इस अंदाज से दुनिया हैरान में हो जाती है. इसका प्रमाण कई बार मिला है. वे मोदी को अपना मित्र बताते हैं और अगले ही पल में भारत पर टैक्सों का बोझ डाल देते हैं. ट्रंप अपने अनुसार, दुनिया को हांकना चाहते हैं. हालांकि, मोदी पर इन सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के मना करने के बावजूद रूस से लेकर अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देते रहे हैं.