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Opinion: 'अतिथि देवो भव' हम ऐसे ही नहीं कहते... ट्रंप ने कर दिया था रुसवा, भारत में खिलखिला रही हैं ताकाइची

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची (Sanae Takaichi) ने मार्च 2026 में अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की थी. इस यात्रा के दौरान वाशिंगटन डी.सी. में उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक महत्वपूर्ण शिखर वार्ता (Summit) हुई थी. इस दौरान दोनों नेताओं ने राजनयिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की थी. ताकाइची आज 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक भारत के तीन दिवसीय दौरे पर दिल्ली आई हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपनी बहन कहकर संबोधित किया है. यह दोनों के बीच की बॉन्डिंग और सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंधों को बताने के लिए काफी है

Written ByHaresh Kumar
Published: Jul 02, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:10 PM IST
Opinion: 'अतिथि देवो भव' हम ऐसे ही नहीं कहते... ट्रंप ने कर दिया था रुसवा, भारत में खिलखिला रही हैं ताकाइची

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Haresh Kumar

Haresh Kumar

हरेश कुमार ने 2005-06 में समाचार4मीडिया.कॉम से सीनियर सब एडिटर के तौर पर पत्रकारिता की शुरुआत की. दिसंबर, 2013 में दैनिक भास्कर.कॉम भोपाल में क्वालिटी चेक टीम का हिस्‍सा बना. जनवरी,2018 में दैनिक जागरण.कॉम दिल्ली में मैनेजर क्वालिटी चेक के तौर पर ज्‍वाइन किया. 2 मार्च, 2026 को जी न्यूज के डिजिटल डिवीजन में  सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर ज्वाइन किया. देश-विदेश, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर खूब कलम चलाई. ब्लॉग के जमाने में दैनिक जागरण प्रिंट के संपादकीय पेज पर आर्टिकल खूब छपे. वैसे ज्‍यादातर करियर क्वालिटी चेक यानी खबरों को चेक करने में व्‍यतीत हुआ. खबरों में व्याकरण से लेकर फैक्ट्स संबंधित किसी तरह की त्रुटि न हो, यह सुनिश्चित करने की अहम जिम्‍मेदारी रही है. इस कसौटी पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास रहा है.

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