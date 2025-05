'बेटी पर नाज, ले लिया सिंदूर का बदला', पाकिस्तान पर एयरस्ट्राइक के बाद क्या बोले कर्नल सोफिया के माता-पिता

Colonel Sophia Qureshi: जम्मू-कश्मी के पहलगाम में 15 दिन पहले हुए कायराना आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया. भारतीय सशस्त्र बल ने कार्रवाई करते हुए बीती रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद नौ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया. भारतीय सेना के इस मिशन का नाम 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) है. सेना की इस कार्रवाई की जानकारी देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री, इंडियन आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मीडिया से बात की. इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी को राष्ट्र को इस महत्वपूर्ण हमले के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी मिलने पर उनके माता-पिता और परिवार वालों ने प्रतिक्रिया दी है.

'पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए'

उनके पिता ताज मोहम्मद कुरैशी ने कहा, 'हमें बहुत फख्र है. हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है. पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए. मेरे दादा, मेरे पिता और मैं सभी सेना में थे. अब वह भी सेना में है.' वहीं, सोफिया की मां हलीमा कुरैशी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर फख्र किया. उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हमारी बहनों और माताओं के सिंदूर का बदला लिया है. उन्होंने बताया कि सोफिया लंबे वक्त से अपने पिता और दादा के नक्शेकदम पर चलना चाहती थी. उनके पिता और दादा दोनों भारतीय सेना में सेवारत थे. हलीमा कुरैशी ने कहा, 'बचपन में वह अक्सर कहा करती थी कि जब वह बड़ी होगी तो सेना में शामिल होगी.'

#WATCH | Vadodara, Gujarat | Col Sofiya Qureshi briefed the media today on #OperationSindoor. Her father, Taj Mohammed Qureshi, says, "We are very proud. Our daughter has done a great thing for our country... Pakistan should be destroyed... My grandfather, my father, and I were… pic.twitter.com/mJ6AY6dWAT

