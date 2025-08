'ममता सरकार पैसा देकर सत्ता में बनी है, CBI आंख मूंदकर कुछ नहीं कर रही', छलका आरजी कर रेप पीड़िता के पिता का दर्द

RG Kar Rape Victim Father: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और कत्ल मामला अभी-भी सुर्खियों में बना हुआ है. पीड़िता के पिता ने दर्द बयान करते हुए कहा कि वो दिल्ली में बहुत सी उम्मीदें लेकर आए हैं, क्योंकि एक साल से हम लोग इंसाफ के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं. उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर आरोप गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़िता के पिता ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा,'हम उम्मीद लेकर दिल्ली आए हैं. एक साल हो गया है और हम इंसाफ के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं. हम कल सीबीआई डायरेक्टर से मिलने की कोशिश करेंगे. बंगाल सरकार पैसे देकर और वोट लेकर सत्ता में बने रहने के लिए सब कुछ कर रही है. उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है.'

