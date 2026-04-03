'हमने अपने नाविकों को खोया है', 60 देशों के सामने भारत ने दिखाई ताकत; मीटिंग में दुनिया को चेताया

UK Online Meeting on Israel Iran War: होर्मुज संकट पर भारत ने गुरुवार को दुनिया को अपनी ताकत दिखाई. यूके की ओर से ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, जिसने इस संकट में अपने नाविकों को खोया है.
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India Online meeting on Israel Iran War: ब्रिटेन की पहल पर गुरुवार को होर्मुज संकट पर ऑनलाइन बैठक की गई. ब्रिटिश विदेश मंत्री यवेट कूपर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारत समेत 60 से अधिक देशों ने भाग लिया. ब्रिटेन और भारत ने ईरान के हमलों से ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार पर बढ़ रहे खतरे पर गहरी चिंता जताई. इस दौरान भारत ने दुनिया के सामने ताकत दिखाई और कहा कि इस संकट से निकलने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होना होगा.
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने ऑनलाइन मीटिंग में अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता और बिना बाधा आवागमन के सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है.
विदेश सचिव ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में व्यापारी जहाजों पर हुए हमलों में नाविकों को खोने वाला भारत अब तक का एकमात्र देश है. मार्च के शुरू से अब तक कम से कम तीन भारतीय नाविक विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करते हुए हमलों में शहीद हो चुके हैं. भारत ने इन नाविकों की सुरक्षा के लिए ईरान समेत संबंधित देशों से लगातार संपर्क बनाए रखा है और कुछ जहाजों को सुरक्षित निकालने में सफलता भी मिली है.
उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संकट का समाधान तनाव कम करने और सभी पक्षों के बीच संवाद के रास्ते पर लौटने में ही है. विक्रम मिसरी ने यह भी चेतावनी दी कि इस ब्लॉकेड से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.
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विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता और बिना बाधा आवागमन के सिद्धांत अटूट हैं. उन्होंने कहा कि इस संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है और तनाव कम करने के लिए सभी पक्षों को कूटनीति के रास्ते पर वापस लौटना ही होगा.
बताते चलें कि दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते गुजरता है. संकट के चलते इस स्ट्रेट पर 2 हजार से ज्यादा जहाज और 20 हजार नाविक फंसे हुए हैं. ईरानी हमलों में कई जहाज क्षतिग्रस्त हुए और वैश्विक तेल कीमतें आसमान छू रही हैं. भारत भी अपना 40-50 प्रतिशत तेल खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है. इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में वह भी शामिल है.
इस बैठक में फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएई समेत कई प्रमुख देश शामिल हुए. हालांकि, अमेरिका ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया. ब्रिटेन ने सैंक्शन और कूटनीतिक दबाव के जरिए ईरान को होर्मुज खोलने के लिए मजबूर करने की रणनीति पर चर्चा की. वहीं भारत ने स्पष्ट किया कि वह अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के साथ मिलकर फंसे जहाजों और नाविकों को सुरक्षित निकालने में सहयोग करेगा. बैठक बिना किसी ठोस फैसले के खत्म हो गई. अब देखना होगा कि यह कूटनीति कितनी जल्दी काम करती है और होर्मुज दुनिया के लिए फिर से कब खुलता है.
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