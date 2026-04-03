Advertisement
trendingNow13163471
Hindi Newsदेशहमने अपने नाविकों को खोया है, 60 देशों के सामने भारत ने दिखाई ताकत; मीटिंग में दुनिया को चेताया

'हमने अपने नाविकों को खोया है', 60 देशों के सामने भारत ने दिखाई ताकत; मीटिंग में दुनिया को चेताया

UK Online Meeting on Israel Iran War: होर्मुज संकट पर भारत ने गुरुवार को दुनिया को अपनी ताकत दिखाई. यूके की ओर से ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, जिसने इस संकट में अपने नाविकों को खोया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 05:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हमने अपने नाविकों को खोया है', 60 देशों के सामने भारत ने दिखाई ताकत; मीटिंग में दुनिया को चेताया

India Online meeting on Israel Iran War: ब्रिटेन की पहल पर गुरुवार को होर्मुज संकट पर ऑनलाइन बैठक की गई. ब्रिटिश विदेश मंत्री यवेट कूपर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारत समेत 60 से अधिक देशों ने भाग लिया. ब्रिटेन और भारत ने ईरान के हमलों से ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार पर बढ़ रहे खतरे पर गहरी चिंता जताई. इस दौरान भारत ने दुनिया के सामने ताकत दिखाई और कहा कि इस संकट से निकलने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होना होगा. 

भारत की ओर से विक्रम मिसरी ने लिया भाग

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने ऑनलाइन मीटिंग में अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता और बिना बाधा आवागमन के सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है. 

विदेश सचिव ने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में व्यापारी जहाजों पर हुए हमलों में नाविकों को खोने वाला भारत अब तक का एकमात्र देश है. मार्च के शुरू से अब तक कम से कम तीन भारतीय नाविक विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम करते हुए हमलों में शहीद हो चुके हैं. भारत ने इन नाविकों की सुरक्षा के लिए ईरान समेत संबंधित देशों से लगातार संपर्क बनाए रखा है और कुछ जहाजों को सुरक्षित निकालने में सफलता भी मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लॉकेड से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर खतरा- भारत

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संकट का समाधान तनाव कम करने और सभी पक्षों के बीच संवाद के रास्ते पर लौटने में ही है. विक्रम मिसरी ने यह भी चेतावनी दी कि इस ब्लॉकेड से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.

(ये भी पढ़ें - होर्मुज पर ईरानी नाकाबंदी से UK का फूला दम, एक महीने में 30 प्रतिशत बढ़ गए डीजल के दाम; लोग परेशान)

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता और बिना बाधा आवागमन के सिद्धांत अटूट हैं. उन्होंने कहा कि इस संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है और तनाव कम करने के लिए सभी पक्षों को कूटनीति के रास्ते पर वापस लौटना ही होगा. 

क्या काम कर पाएगा ये कूटनीतिक दांव?

बताते चलें कि दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते गुजरता है. संकट के चलते इस स्ट्रेट पर 2 हजार से ज्यादा जहाज और 20 हजार नाविक फंसे हुए हैं. ईरानी हमलों में कई जहाज क्षतिग्रस्त हुए और वैश्विक तेल कीमतें आसमान छू रही हैं. भारत भी अपना 40-50 प्रतिशत तेल खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है. इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में वह भी शामिल है.

इस बैठक में फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएई समेत कई प्रमुख देश शामिल हुए. हालांकि, अमेरिका ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया. ब्रिटेन ने सैंक्शन और कूटनीतिक दबाव के जरिए ईरान को होर्मुज खोलने के लिए मजबूर करने की रणनीति पर चर्चा की. वहीं भारत ने स्पष्ट किया कि वह अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के साथ मिलकर फंसे जहाजों और नाविकों को सुरक्षित निकालने में सहयोग करेगा. बैठक बिना किसी ठोस फैसले के खत्म हो गई. अब देखना होगा कि यह कूटनीति कितनी जल्दी काम करती है और होर्मुज दुनिया के लिए फिर से कब खुलता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran warIsrael Iran tension

Trending news

'हमने अपने नाविकों को खोया है', 60 देशों के सामने भारत ने दिखाई ताकत
israel iran war
'हमने अपने नाविकों को खोया है', 60 देशों के सामने भारत ने दिखाई ताकत
बाइक के एक हजार रुपये नहीं दिए तो याह्या से छीन लिया आधा मुल्क, सैम से कांपा था PAK
Sam Monekshaw
बाइक के एक हजार रुपये नहीं दिए तो याह्या से छीन लिया आधा मुल्क, सैम से कांपा था PAK
तमिलनाडु में 'मुफ्त रेवड़ी' की राजनीति, जिसने दलों को बनाया 'जीत का सिकंदर'
Assembly Elections 2026
तमिलनाडु में 'मुफ्त रेवड़ी' की राजनीति, जिसने दलों को बनाया 'जीत का सिकंदर'
महिला आरक्षण पर गरमाई सियासत, BJP की तेजी पर कांग्रेस ने घेरा; पूछा- जल्दबाजी क्यों?
Women's Quota Bill
महिला आरक्षण पर गरमाई सियासत, BJP की तेजी पर कांग्रेस ने घेरा; पूछा- जल्दबाजी क्यों?
यूनिफॉर्म को कैसे प्राइवेट स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया, DNA ने किया एक्सपोज
DNA
यूनिफॉर्म को कैसे प्राइवेट स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया, DNA ने किया एक्सपोज
बंगाल में चुनाव से पहले क्यों फैल रही अराजकता? SIR के नाम पर जज भी बने निशाना
DNA
बंगाल में चुनाव से पहले क्यों फैल रही अराजकता? SIR के नाम पर जज भी बने निशाना
डिमोशन के बाद राघव चड्ढा का पहला रिएक्शन, वीडियो शेयर कर बताई दिल की बात
Raghav Chadha
डिमोशन के बाद राघव चड्ढा का पहला रिएक्शन, वीडियो शेयर कर बताई दिल की बात
संविधान की शपथ, टोकरी में 10 हजार के सिक्के; नामांकन में दिखा लोकतंत्र का अनोखा रंग
Tamil Nadu Election
संविधान की शपथ, टोकरी में 10 हजार के सिक्के; नामांकन में दिखा लोकतंत्र का अनोखा रंग
ईरान की जंग से कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का भट्ठा बैठा, एक्सपोर्टर-बुनकर परेशान
Iran war
ईरान की जंग से कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का भट्ठा बैठा, एक्सपोर्टर-बुनकर परेशान
घाटी में सेना के ऑपरेशन पर बवाल, महबूबा मुफ्ती ने आतंकी को बताया आम नागरिक
Jammu-kashmir
घाटी में सेना के ऑपरेशन पर बवाल, महबूबा मुफ्ती ने आतंकी को बताया आम नागरिक