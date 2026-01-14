'भविष्य में कभी भी MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', निकाय चुनावों से पहले देवेंद्र फडणवीस की हुंकार

Advertisement
Devendra Fadnavis on Raj Thackeray News: अन्नामलाई के ‘बॉम्बे’ बयान पर BJP ने राज ठाकरे पर पलटवार किया है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाषा की गलती को अपमान नहीं बनाना चाहिए. यह अशुद्धि किसी से भी हो सकती है.

Jan 14, 2026, 03:49 PM IST
Devendra Fadnavis Statement on Raj Thackeray: तमिलनाडु के बीजेपी नेता के अन्नामलाई की ओर से मुंबई को भूलवश बॉम्बे कहे जाने पर राज ठाकरे की आलोचना का बीजेपी ने करारा पलटवार किया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अन्नामलाई राष्ट्रीय नेता नहीं हैं. लेकिन जब विभिन्न राज्यों के लोग यात्रा करते हैं, तो सीमित भाषा ज्ञान के कारण शब्दों में गड़बड़ी हो सकती है. उन्होंने गलती से 'बॉम्बे' कहा होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे मुंबई का अपमान कर रहे थे.

'लोगों को गुमराह करने की कोशिश'

उन्होंने सवाल उठाया, 'अन्नामलाई के बारे में बात करने वाले लोगों ने किस भाषा का इस्तेमाल किया? कभी-कभी हम मद्रास और मद्रासी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भले ही नाम बदल गया हो, लेकिन क्या इससे चेन्नई का अपमान होता है? यह सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश है.'

राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति गठबंधन पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'कोई भ्रम नहीं है और कोई आंतरिक कलह भी नहीं है. हमने पहले ही फैसला कर लिया था कि कुछ शहरों में हम प्रमुख पार्टी हैं. इसलिए हमने वहां गठबंधन बनाकर अन्य पार्टियों को जगह नहीं देना चाहा. इसीलिए हमने दोस्ताना मुकाबला करने का फैसला किया. हमने पहले ही तय किया था कि हम एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे या आलोचना नहीं करेंगे. लेकिन शायद चुनाव के दबाव के कारण, अजित पवार ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में हमारी आलोचना की. उन्होंने हम पर कई बातें कहीं, लेकिन हमने विकास से जवाब दिया. हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. हमने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया. हमने कोई गलत बात नहीं कही. हमने विकास से जवाब दिया, और आप देखेंगे कि विकास जीतेगा.'

'हमारा हिंदुत्व कभी संकीर्ण नहीं रहा'

राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा. हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, लेकिन हमारी आत्मा हिंदुत्व है, हमारा विचारधारा हिंदुत्व है. हिंदुत्व और विकास, ये दोनों जुड़े हुए हैं. इन्हें अलग नहीं किया जा सकता. हमारा हिंदुत्व कभी संकीर्ण नहीं रहा. हमने हिंदुत्व को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर परिभाषित नहीं किया. हमारा हिंदुत्व भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय जीवन शैली पर आधारित है.'

सीएम फडणवीस ने आगे कहा, 'हम उन लोगों को हिंदू कहते हैं जो इस जीवन शैली का पालन करते हैं. हमने केवल तब जवाब दिया जब हिंदुत्व पर सवाल उठाया गया. या जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने कहा कि वे मराठी और मुसलमानों के समर्थन से मेयर चुनेंगे. मैंने उनसे कहा कि मराठी हिंदू हैं. हिंदुओं और मराठियों को अलग करने की कोशिश न करें. ऐसा नहीं होगा.'

'हमारे उम्मीदवार हर वर्ग से हैं'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'ये चुनाव इस बात को स्पष्ट करेंगे कि लोगों का महाराष्ट्र सरकार पर भरोसा है, और महाराष्ट्र के लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं. देश भर में भाजपा एक परिवार है. जहां भी जीत होती है, परिवार के सभी सदस्य उत्साहित महसूस करते हैं और खुशी का माहौल होता है.' 

फडणवीस ने कहा, '29 में से 26 या 27 नगर निगमों में मेयर भाजपा, शिवसेना या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे गठबंधन सहयोगियों में से कोई एक होगा. महाराष्ट्र में मैंने हर गांव, हर प्रमुख शहर का दौरा किया है, जहां चुनाव हो रहे हैं. मेरी राय है कि लोगों ने अपना मन बना लिया है. महाराष्ट्र के लोग हमारे महायुति गठबंधन के साथ खड़े होंगे. हमने उम्मीदवारों के चयन में अच्छा प्रतिनिधित्व दिया है. हमारे उम्मीदवार हर वर्ग से हैं. सबसे गरीब से लेकर शिक्षित लोगों तक. हमने बड़ी संख्या में ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट, वकील, डॉक्टर और पीएचडी धारकों को टिकट दिए हैं. इसलिए, यह विविध प्रतिनिधित्व है.'

विकास को अपना एजेंडा बनाए रखा- फडणवीस 

मुख्यमंत्री ने अपनी चुनावी रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा, 'हमने सिर्फ रैलियां नहीं कीं. हमने टॉक शो और रोड शो भी किए. हर शहर में हम लगातार शहर के विकास की बात करते रहे. हमारे विरोधियों ने बहुत कोशिश की कि इस चुनाव को विकास के एजेंडे से हटाया जाए, खासकर मुंबई में. लेकिन हम भटके नहीं. हां, हमने उनके बिंदुओं का जवाब दिया, लेकिन विकास को अपना एजेंडा बनाए रखा. हमारा 80-90% अभियान सिर्फ विकास पर केंद्रित था. इसीलिए लोग हमें पूर्ण बहुमत से चुनेंगे. यह मेरी राय है.' 

'हम चाय पी सकते हैं लेकिन गठबंधन नहीं...'

'हम भविष्य में कभी भी एमवीए (महा विकास अघाड़ी) या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम यह चुनाव जीत रहे हैं. हां, वे हमारे दुश्मन नहीं हैं. हम भविष्य में उनके साथ चाय पी सकते हैं, लेकिन गठबंधन नहीं.'

