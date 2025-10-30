Advertisement
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक मामलों में दखल...

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओआईसी के बयानों को खारिज कर दिया है. उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर ओआईसी के बयान पर जवाब देते हुए कहा, 'ओआईसी सचिवालय की ओर से जो बयान दिया गया है, हम उसे पूरी तरह खारिज करते हैं.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:52 PM IST
भारत ने जम्मू-कश्मीर को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC) के बयान पर अब अपनी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओआईसी के बयानों को खारिज कर दिया है. उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर ओआईसी के बयान पर जवाब देते हुए कहा, 'ओआईसी सचिवालय की ओर से जो बयान दिया गया है, हम उसे पूरी तरह खारिज करते हैं. उन्हें भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है.'

आपको बता दें कि इसके पहले सोमवार (27 अक्टूबर) ओआईसी ने जम्मू-कश्मीर को लेकर एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के 'आत्मनिर्णय के अधिकार की वैध मांग' के समर्थन में एक बार फिर 'पूरी एकजुटता' जताई थी. 27 अक्टूबर 2025 को जम्मू-कश्मीर और भारत के गैरकानूनी कब्जे को 78 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर ओआईसी के जनरल सेक्रेटरिएट ने जम्मू-कश्मीर की जनता को आत्म निर्णय के वैध अधिकार की मांग के प्रति एक बार फिर समर्थन और एकजुटता जताई थी.'

 

UN का राग अलाप रहा OIC
इस्लामिक देशों के संगठन (OIC) ने अपने हालिया बयान में जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का हवाला दिया. संगठन के महासचिवालय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर से जुड़ा विवाद अब भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर मुद्दा है, और इसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए. OIC ने अपने बयान में यह भी दोहराया कि संगठन शांति और संवाद के माध्यम से विवाद के समाधान का समर्थन करता है. साथ ही, उसने क्षेत्र में मानवाधिकारों के सम्मान और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की. संगठन का यह रुख उस समय सामने आया है जब क्षेत्र में तनाव और राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर बढ़ी हुई है.

पाकिस्तान में हो रही हिंसा पर OIC ने साधी चुप्पी, भारत पर दोहरा रवैया
इस्लामिक देशों का संगठन (OIC) कई बार अपने दोहरे रवैये के कारण आलोचना का शिकार हो चुका है. संगठन अक्सर भारत से जुड़े मामलों पर टिप्पणी करता है, लेकिन पाकिस्तान में हो रही हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों पर चुप्पी साधे रहता है. काबुल में पाकिस्तानी हमलों, बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने और वहां अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार जैसे गंभीर मुद्दों पर OIC ने अब तक कोई ठोस बयान जारी नहीं किया है. पाकिस्तान में आए दिन हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाएं सामने आती हैं, मगर संगठन की ओर से इन घटनाओं पर मौन ही देखा गया है. OIC का यह पक्षपातपूर्ण रवैया उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है.

