'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे... रैली में मोहन भागवत के बयान पर बरसे राहुल गांधी

Rahul Gandhi speech at Delhi Congress rally: दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि 'सच्चाई' के बल पर मोदी-शाह और RSS को हराकर दिखाएंगे.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 14, 2025, 04:41 PM IST
Rahul Gandhi speech on RSS and Modi government: दिल्ली में आयोजित एक जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मोदी सरकार और आरएसएस पर हमलावर दिखाई दिए. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने RSS  प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के बयान का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी ने कहा, 'आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के बयान को सुनिए. वे कहते हैं कि दुनिया सच्चाई नहीं देखती, वह शक्ति देखती है. जिसके पास शक्ति होती है, उसका सम्मान होता है. यह मोहन भागवत की सोच है. यह विचारधारा आरएसएस की है. हमारी विचारधारा, भारत की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है. मोहन भागवत कहते हैं कि सच्चाई का कोई मतलब नहीं, शक्ति महत्वपूर्ण है.'

'चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर रहे वोट चोरी'

राहुल गांधी ने आगे कहा, 'मैं इस मंच से आपको गारंटी देता हूं, आप देखिएगा कि सच्चाई को कायम रखते हुए सच्चाई के पीछे खड़े होकर हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आरएसएस सरकार को भारत से हटा देंगे.'

बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, 'बीजेपी 'वोट चोरी' करती है. देश का चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलीभगत करके काम कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून बदल दिया ताकि चुनाव आयुक्त जो भी करे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके.' राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए.

'हिम्मत है तो बैलट पेपर से लड़कर देख लें'

राहुल गांधी की छोटी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रैली को संबोधित किया. बीजेपी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वह अगर मुगालते में है तो बैलेट पेपर पर चुनाव लड़कर देख ले. वे (बीजेपी नेता) खुद जानते हैं कि ऐसा करने पर कभी जीत नहीं पाएंगे.

प्रियंका वाड्रा ने संसद में चर्चा न होने और ईवीएम के जरिए कथित रूप से वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी को घेरा. उन्होंने कहा, 'संसद में एक सत्र में मुश्किल से एक-दो बहस होती हैं. जब राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने उठाया कि ऐसा कुछ हो रहा है.' 

बिहार चुनाव में हार से निराश न हों- प्रियंका वाड्रा

कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा, 'आखिरकार वे मानें भी कैसे? इससे उन्हें अपनी कलई खुलने का डर रहता है. बीजेपी के वंदे मातरम पर चर्चा की चुनौती पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा कर लेंगे. लेकिन मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर पर चुनाव लड़कर देखें. वे खुद जानते हैं कि वे कभी जीत नहीं पाएंगे.' 

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ढाढस बंधाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आज आपको बिहार चुनाव हारने से निराश होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि वे चोरी से जीतते हैं.  उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में कांग्रेस फिर से देश में कमबैक करेगी और इस जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

