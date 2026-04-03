'UCC लाएंगे और घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4-4 शादी...', असम के चुनावी रण में गरजे गृह मंत्री अमित शाह

Amit Shah Assam Rally: असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, 4 मई को मतगणना के बाद नतीजे आएंगे. पूर्वोत्तर के सबसे बड़े सियासी प्रदेश के गोलपारा में प्रचार करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) तो असम में आना तय है. वहीं घुसपैठियों को लेकर भी शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया है.
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Amit Shah Assam Elections: असम में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए महज चार दिन का वक्त बचा है. इससे पहले शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने असम को लेकर बड़ा बयान दिया है. अमित शाह ने कहा, '4 मई को असम में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) आना तय है. जब यूसीसी लागू होगा तब असम में कोई भी घुसपैठिया चार-चार बार शादी नहीं कर पाएगा. प्रधानमंत्री मोदी और सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने आदिवासियों के विकास के लिए एक पूरा रोडमैप तैयार किया है. यह रोडमैप तभी पूरा हो पाएगा जब बीजेपी असम में फिर से सत्ता में आएगी.'
अमित शाह ने कहा, 'कांग्रेस की पुरानी सरकारों में घुसपैठियों को बसाने के लिए नीतियां बनाई जाती थीं. घुसपैठ की खबरों पर प्रशासन आंखें मूंद बैठा रहता था, अब ऐसा नहीं है. हम असम की डेमोग्राफी को नहीं बदलने देंगे. इसके लिए राज्य में बीजेपी की सरकार को एक बार फिर चुने जाने की जरूरत है. मैं असम की जनता से अपील करता हूं कि वो हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को चुनाव जिताएं, ताकि असम से घुसपैठियों को भगाकर असम के मूल लोगों के जीवन में पहले से ज्यादा सुधार किया जा सके.
शाह ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, 'असम में हमें 5 साल और मौका दो, हम राज्य से घुसपैठियों को पूरी तरह हटा देंगे और उन्हें वापस भेज देंगे. अगर कांग्रेस फिर से कुछ सीटें जीत गई तो राज्य में दोबारा अशांति आ सकती है. हमने असम में शांति लाई है. अगर कांग्रेस कुछ सीटें भी जीत गई तो राज्य में फिर अस्थिरता आ जाएगी.'
शाह ने कहा कि आप भाजपा को वोट दीजिए ताकि असम में विकास के एजेंडे को औपर तेजी से आगे बढ़ाकर लागू किया जा सके. अमित शाह ने आदिवासी समुदायों से भाजपा को मजबूत करने की अपील करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलीं. कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया, लेकिन मोदी ने यह करके दिखाया और द्रौपदी मुर्मू देश की पहली नागरिक बनीं.' शाह ने यह भी साफ किया कि आदिवासी इलाके यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर रहेंगे.
पड़ोसी राज्य मेघालय में हालिया तनाव का जिक्र करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि घुसपैठियों ने गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सत्ता हासिल करने की कोशिश की. घुसपैठियों ने आदिवासी महिलाओं को शिकार बनाया, जिससे वहां के हालात बिगड़े. घुसपैठियों ने आदिवासी महिलाओं से शादी करके गारो काउंसिल में सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की, इसलिए वहां अशांति फैली.'
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