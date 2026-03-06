अमेरिकियों और इजरायलियों द्वारा हमारे नागरिकों पर बॉम्बिंग की जा रही है, तेहरान पर लगातार हमला हो रहा है और हमारे पास अपनी आखिरी गोली और अपने आखिरी सैनिक तक विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं है.' डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने इस लड़ाई को बाहरी ज़ुल्मों के खिलाफ एक जरूरी कदम बताया.
ईरानी डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबज़ादेह ने नई दिल्ली में न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा है कि तेहरान के पास अमेरिकी और इजरायली हमले के खिलाफ वीरतापूर्ण राष्ट्रवादी बचाव करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने कसम खाई कि देश 'आखिरी गोली' और 'आखिरी सैनिक' तक विरोध करेगा. रायसीना डायलॉग 2026 के मौके पर खतीबज़ादेह ने जोर देकर कहा कि ईरान इस समय पूरी तरह से युद्ध की स्थिति से गुज़र रहा है. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि अभी ईरान के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह हमलावर के खिलाफ पूरी तरह से विरोध करे. हम पर हमला हो रहा है, अमेरिकियों और इजराइलियों का हमला हो रहा है और वे ईरान को ज़्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.
खतिबज़ादेह ने बताया, 'यह हमारे लिए बहुत बहादुरी वाली राष्ट्रीय जंग है और हमें हमलावरों और ईरान में उनके ज़ुल्मों को रोकना है. यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि हर कोई इंटरनेशनल कानून का सपोर्ट कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इंटरनेशनल कानून को अपनी मर्ज़ी से नहीं चुन रहे हैं. अब इंटरनेशनल लॉ पर हमला हो रहा है, साथ ही ईरान पर भी. बदकिस्मती से, इंटरनेशनल कानून के उसूलों पर हमला हुआ है, और हमें इन ज़ुल्मों के खिलाफ एक साथ खड़ा होना होगा.'
खतीबज़ादेह ने हिंद महासागर में एक ईरानी जहाज के डूबने पर भी बात की और इस घटना की तुलना नाज़ी जर्मनी के कामों से की. खतिबज़ादेह ने बताया, 'वह जहाज़ हमारे भारतीय दोस्तों के बुलावे पर एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज में शामिल होने आया था. यह सेरेमोनियल था. यह अनलोड और बिना हथियारों के था और इसका एकमात्र उदाहरण नाज़ी के समय में था, जब उन्होंने बिना हथियारों वाले जहाजों और लड़ाई वाले इलाकों से दूर जहाजों पर हमला किया था. इसलिए अमेरिकी नाजी जर्मनी की तरह ही काम कर रहे हैं. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. इस एक्सरसाइज में शामिल होने वाले कई युवा ईरानी नाविकों ने अपनी जान गंवाई.' जब US के जमीनी हमले की संभावना के बारे में पूछा गया, तो मंत्री ने कहा कि ईरान उस कॉलोनियल मिशन को रोकने के लिए आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक लड़ेगा.'
खतिबज़ादेह ने कहा, 'मैं ओवल ऑफिस में नहीं हूं मुझे नहीं पता. वे हर बार मार्केट और ऑडियंस के आधार पर अपने लक्ष्य और अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं. हम जो कर रहे हैं वह एक बहादुरी भरा राष्ट्रवादी बचाव है. जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास उन्हें हमले से रोकने और इस इलाके में उनके व्यवहार को बदलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. वे किसी दूसरे देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदलने और डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने के कॉलोनियल मिशन को पूरा करने के लिए अपनी सीमा से हज़ार मील दूर नहीं आ सकते हैं.' खतिबज़ादेह ने कुर्द ग्रुप्स के साथ सरकार बदलने के लिए CIA के शामिल होने की खबरों को भी खारिज कर दिया और कुर्द लोगों और विदेश समर्थित अलगाववादियों के बीच फर्क किया.
उन्होंने कहा, 'सबसे पहले तो आप हमारे कुर्दों को बुरा मत समझो. हमारे कुर्द हमारी पहचान, ईरानी पहचान के लिए सेंट्रल हैं. हमें ईरान के अंदर अपने कुर्द लोगों पर बहुत गर्व है. आप उन अलगाववादियों की बात कर रहे हैं जिन्हें CIA और मोसाद ने पाला-पोसा है. हम अलगाववाद से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं. ईरान की एक बहुत मजबूत पहचान है. ईरान धरती पर सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है और हम अपनी पहचान की रक्षा करना जानते हैं.' नई दिल्ली की भूमिका के बारे में, मंत्री ने हाई-लेवल डिप्लोमैटिक संपर्क की पुष्टि की और दोनों देशों के बीच साझा सभ्यता की जड़ों का ज़िक्र किया.
खतिबज़ादेह ने कहा, 'मेरी भारत के विदेश मंत्री के साथ एक छोटी सी मीटिंग हुई और यहां दूसरों से भी थोड़ी मुलाकात हुई. ईरान और भारत की एक-दूसरे के साथ पुरानी सभ्यता की जड़ें हैं. हम इंडो-फारसी संस्कृति और सभ्यता हैं और यह इस सांस्कृतिक सभ्यता की विरासत के बहुत करीब . हम ईरान-भारत संबंधों को बहुत महत्व दे रहे हैं.' युद्ध खत्म करने के लिए ऑफ-रैंप की संभावना पर, खतीबज़ादेह ने कहा कि ईरान का विरोध ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात है. ईरानी बलिदान दे रहे हैं क्योंकि ईरान के खिलाफ बदमाश, लापरवाह व्यवहार हो रहा है. हम यही कर रहे हैं. दूसरी तरफ के लिए मुझे नहीं पता आपको उनसे पूछना होगा.
