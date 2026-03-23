बच्चों ने तोड़ी गुल्लक और महिला ने उतार दिए गहने... ईरान बोला- भारत की यह मोहब्बत कभी नहीं भूलेंगे

जंग के बीच ईरान की मदद करने के लिए भारत में कई जगहों पर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है. भारतीयों के इस जज्बे को देखकर ईरान की तरफ से भावुक बयान आया है. ईरान ने कहा है कि हम भारतीयों की इस दयालुता को कभी नहीं भुला पाएंगे.
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Donation for Iran: अमेरिका-इजरायल के से जंग लड़ रहे ईरान ने भारत का शुक्रिया अदा किया है. भारत में ईरानी दूतावास ने शनिवार को ईरान के पुनर्निर्माण के लिए पैसे और गहने दान करने वाले भारतीयों की 'दयालुता' और 'इंसानियत' के लिए धन्यवाद कहा है. दूतावास ने कहा,'हम आपकी दयालुता और इंसानियत को कभी नहीं भूलेंगे धन्यवाद,भारत.'
उन्होंने आगे कहा,'कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ, हम कश्मीर के दयालु लोगों को ईरान के लोगों के साथ उनके मानवीय समर्थन और दिली एकजुटता के जरिए खड़े होने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं; इस दयालुता को कभी नहीं भुलाया जाएगा. धन्यवाद, भारत.'
A respected sister from Kashmir, donated the gold kept as a memento of her husband who passed away 28 years ago with a heart full of love and solidarity for the people of #Iran.
Your tears and pure emotions are the greatest source of comfort for the people of Iran and will never… pic.twitter.com/0zFcJwGhj0
— Iran in India (@Iran_in_India) March 22, 2026
इस मौके पर दूतावास ने एक महिला के बलिदान का भी जिक्र किया, जिसने अपने पति की निशानी दान कर दी; उनके पति का निधन 28 साल पहले हो गया था. दूतावस ने बताया,'कश्मीर की एक सम्मानित बहन ने अपने पति की निशानी के तौर पर रखा सोना दान कर दिया, जिनका निधन 28 साल पहले हो गया था. उन्होंने यह सोना ईरान के लोगों के लिए प्यार और एकजुटता से भरे दिल के साथ दान किया. आपके आंसू और पवित्र भावनाएं ईरान के लोगों के लिए सांत्वना का सबसे बड़ा जरिया हैं और इन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा. धन्यवाद, कश्मीर. धन्यवाद, भारत.'
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दूतावास ने कहा,'यहां तक कि कश्मीरी बच्चे भी ईरान को तोहफे के तौर पर अपनी गुल्लकें दे रहे हैं. अल्लाह आपका भला करे.' बडगाम के स्थानीय लोगों ने खाड़ी युद्ध संकट के बाद ईरान का समर्थन करने के लिए सोना, चांदी और नकद दान किया है, जिससे देश के प्रति उनकी एकजुटता जाहिर होती है.
Even Kashmiri children are offering their piggy banks as gifts to Iran.
God bless you. pic.twitter.com/OfI6w4rNUb
— Iran in India (@Iran_in_India) March 22, 2026
ANI से बात करते हुए बडगाम के मोहसिन अली ने बताया कि मस्जिद इमाम जमान में दान इकट्ठा करने के नेक मकसद से एक स्टॉल लगाया गया है. मोहसिन अली ने कहा,'मस्जिद इमाम जमान में, हमने दान इकट्ठा करने के नेक मकसद से एक स्टॉल लगाया है. हमारी माताएं और बहनें गहने, तांबा और नकद दान कर रही हैं ताकि हम ईरान को उसकी मौजूदा स्थिति में मदद कर सकें.' उन्होंने कहा कि चूंकि वे समर्थन देने के लिए ईरान नहीं जा सकते, इसलिए वे कम से कम वित्तीय सहायता देकर ईरान का समर्थन कर सकते हैं और इंसानियत की सेवा कर सकते हैं.
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