नागरिकता संशोधन बिल पास नहीं होने देंगे, विपक्ष हमारे साथ: AIUDF नेता बदरुद्दीन अजमल

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) सोमवार को लोकसभा (Lok Sabha) में नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) पेश कर दिया है. उधर, ऑल इंडिया यूनाइटेड फेडरेशन फ्रंट (AIUDF) जंतर-मंतर पर इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है.

असम के धुबरी से सांसद और AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल (Badruddin Ajmal) ने कहा कि यह बिल संविधान और हिंदू-मुस्लिम एकता के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि हम इस बिल का विरोध करेंगे. विपक्ष भी हमारे साथ है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम सदन में यह बिल पास नहीं होने देंगे.

Badruddin Ajmal, Lok Sabha MP from Dhubri, Assam on #CitizenshipAmendmentBill2019: This Bill is against the Constitution and against Hindu-Muslim unity. We will reject this Bill and Opposition is with us on it. We will not let this Bill pass. pic.twitter.com/lsTKCHMWnp

