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'हम पीएम मोदी के साथ काम करेंगे', TMC के बागी सांसदों ने किया एनडीए में शामिल होने का फैसला; काकोली घोष का बड़ा ऐलान

टीएमसी से बागी हुई काकोली घोष दस्तिदार ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सभी 20 सांसद एनडीए का समर्थन करेंगे. उनके इस बयान के बाद लोकसभा में एनडीए की स्थिति मजबूत हो गई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 19, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:13 PM IST
'हम पीएम मोदी के साथ काम करेंगे', TMC के बागी सांसदों ने किया एनडीए में शामिल होने का फैसला; काकोली घोष का बड़ा ऐलान
Image Credit: फाइल फोटो

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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