'हम पीएम मोदी के साथ काम करेंगे', TMC के बागी सांसदों ने किया एनडीए में शामिल होने का फैसला; काकोली घोष का बड़ा ऐलान

Monsoon Session: सोमवार यानी 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले बंगाल में सियासी पारा हाई है. रविवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) से बागी हुईं और नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) की नेता काकोली घोष दस्तिदार ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि टीएमसी से अलग हुए और NCPI में शामिल हुए सभी 20 नेता एनडीए का हिस्सा बनेंगे. घोष के इस ऐलान के बाद सियासी पारा हाई है.
दरअसल, काकोली घोष दस्तिदार ने ऐलान किया कि 20 सांसदों का ये ग्रुप पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करना चाहता है. घोष की ओर से कहा गया कि देश और जनता के हित में रचनात्मक सहयोग सभी सांसदों की प्रथमिकता होगी. उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब पश्चिम बंगाल में नेताओं के टीएमसी छोड़ने का सिलसिला जारी है.
काकोली घोष ने कहा कि हम सभी 20 सांसद, जो एनसीपीआई के साथ जुड़ रहे हैं और हमारा इरादा एनडीए के साथ काम करने, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की पहलों का समर्थन करना और राष्ट्र निर्माण के उनके कार्यों में शामिल होने का है. हमने सर्वदलीय बैठक में कहा कि हम मिलकर काम करेंगे.
आगे कहा कि हमारे 20 लोगों के ग्रुप में 8 महिलाएं हैं और सरकार जिन मुद्दों को उठाएगी, हम उनका समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा कि मानसून सत्र पर 5-6 विधेयकों पर चर्चा और बहस होगी. सभी को बहस करनी चाहिए, लेकिन हमें सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. इससे देश और जनता के पैसे का भारी नुकसान होता है.
गौरतलब है कि हाल में ही तृणमूल कांग्रेस से 20 सांसदों ने बागी रुख अपनाते हुए खुद का नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय कर लिया था. इस समूह का सचेतक यानी चीफ व्हिप काकोली घोष दस्तिदार को चुना गया है. एनसीपीआई के सांसदों को भी आज दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से निमंत्रण भेजा गया था.
बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 20 सांसदों का एनडीए के साथ आने से लोकसभा में सत्तारुढ़ गठबंधन एनडीए की स्थिति मजबूत होगी. बता दें कि यह घटनाक्रम टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि पहले विपक्ष की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने वाली टीएमसी अब टुकड़ों में बंट गई है.