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Hindi Newsदेशहथियार का इस्तेमाल तुरंत..., मिडिल ईस्ट वॉर के बीच नॉर्थ कोरिया का US को बड़ा संदेश, 600mm रॉकेट लॉन्चर के साथ किया युद्धाभ्यास

'हथियार का इस्तेमाल तुरंत...', मिडिल ईस्ट वॉर के बीच नॉर्थ कोरिया का US को बड़ा संदेश, 600mm रॉकेट लॉन्चर के साथ किया युद्धाभ्यास

अमेरिका-दक्षिण कोरिया के 'फ्रीडम शील्ड' युद्धाभ्यास के दौरान बढ़ते तनाव के बीच, उत्तर कोरिया ने 600mm के बेहद सटीक रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा 'फायरपावर' युद्धाभ्यास किया. किम जोंग उन ने एक मजबूत परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की आवश्यकता को दोहराया. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 15, 2026, 09:35 AM IST
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उत्तर कोरिया ने किया युद्धाभ्यास
उत्तर कोरिया ने किया युद्धाभ्यास

शनिवार (14 मार्च) को उत्तर कोरिया ने 600-मिलीमीटर के बेहद सटीक 'मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर' का इस्तेमाल करते हुए एक 'फायरपावर स्ट्राइक' (गोलाबारी हमला) की वॉर प्रैक्टिस की. उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया एजेंसी 'कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी' (KCNA) ने बताया, 'पश्चिमी क्षेत्र में 'कोरियन पीपल्स आर्मी' की एक लंबी दूरी की तोपखाना उप-इकाई ने एक 'फायरपावर स्ट्राइक' युद्धाभ्यास किया.' इस युद्धाभ्यास में 12 600mm-कैलिबर के बेहद सटीक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और दो तोपखाना कंपनियां शामिल थीं. इस युद्धाभ्यास में देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन और उनकी बेटी, जू-ए ने भी हिस्सा लिया.

इससे पहले 14 मार्च को, प्योंगयांग ने समुद्र में लगभग 10 अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं और 11 मार्च को, उत्तर कोरिया ने 'चोए ह्योन' विध्वंसक पोत से एक और क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया. जापान के तटरक्षक बल ने 14 मार्च को बताया कि उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाया था, जो जापान के 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (EEZ) के बाहर समुद्र में गिरी. अमेरिकी 'इंडो-पैसिफिक कमांड' ने एक बयान में कहा कि उन्हें इन मिसाइल प्रक्षेपणों की जानकारी है और वे अपने सहयोगियों तथा साझेदारों के साथ परामर्श कर रहे हैं.

9 मार्च से 19 मार्च तक चलेगी वॉर प्रैक्टिस

मिसाइलों का यह परीक्षण दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा किए जा रहे वार्षिक सैन्य युद्धाभ्यासों के बीच हुआ है, जो 9 मार्च को शुरू हुए थे और 19 मार्च तक जारी रहेंगे. इन युद्धाभ्यासों को 'फ्रीडम शील्ड' नाम दिया गया है. दोनों देशों का कहना है कि ये संयुक्त युद्धाभ्यास पूरी तरह से रक्षात्मक प्रकृति के हैं, जिनका उद्देश्य उत्तर कोरिया से उत्पन्न होने वाले सैन्य खतरों के खिलाफ अपनी तत्परता को परखना है. अमेरिका और दक्षिण कोरिया की संयुक्त सेनाओं ने अपने 'संयुक्त बल कमांडर' की देखरेख में टैंकों और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को तैनात करते हुए, नदी पार करने का युद्धाभ्यास किया. अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया में लगभग 28,500 सैनिकों और लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन के साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखती है. उत्तर कोरिया अक्सर इन युद्धाभ्यासों की आलोचना करता है, और इन्हें सहयोगी देशों द्वारा किए जाने वाले संभावित सैन्य हमले के लिए पूर्वाभ्यास करार देता है.

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क्या ट्रंप ने किम से बातचीत करने का प्रस्ताव दिया है? 

दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम मिन-सियोक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में एक अचानक हुई बैठक की और ट्रंप तथा उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच बातचीत को फिर से शुरू करने की संभावना पर चर्चा की. दक्षिण कोरियाई नेता ने ट्रंप से कहा कि वह एकमात्र ऐसे पश्चिमी नेता हैं जिन्होंने उत्तर कोरिया के किम के साथ बातचीत की है और फिलहाल वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कोरियाई प्रायद्वीप से जुड़े मुद्दों को सुलझा सकते हैं. योनहाप समाचार एजेंसी ने वाशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान किम के हवाले से कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या किम अमेरिका से या सीधे उनसे बात करना चाहते हैं? और उन्होंने इस बारे में मेरी राय पूछी.' ट्रंप ने 2018 और 2019 में दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने के उद्देश्य से उत्तर कोरिया के तीन दौर किए थे. इन दौरों में प्योंगयांग के लिए अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करने का रास्ता निकालना की बात भी शामिल थी लेकिन जब ट्रंप चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गए, तो ये बातचीत रुक गई.

ईरान को समर्थन देकर किम जोंग उन ने अमेरिका को दिया संदेश

दो दशकों से भी अधिक समय से उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम प्रणालियों को विकसित करने के अपने प्रयासों के तहत, विभिन्न प्रकार की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है. माना जाता है कि उसने ऐसी प्रणालियां सफलतापूर्वक बना ली हैं. इसके परिणामस्वरूप, प्योंगयांग पर 2006 से ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रतिबंध लगे हुए हैं. किम जोंग उन द्वारा मिसाइलों का यह नवीनतम परीक्षण ऐसे समय में किया गया है, जब पश्चिम एशिया एक युद्ध की चपेट में है. यह स्थिति तब बनी जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया. किम जोंग उन ने ईरान का समर्थन किया है, और यह अमेरिका के लिए उनका एक संदेश हो सकता है, क्योंकि ईरान पर हुए हमले के मूल में परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा ही है.

मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच किम ने क्यों शुरू कर दिए बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण?

सरकारी मीडिया 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' ने बताया कि किम ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि एक शक्तिशाली और भरोसेमंद परमाणु युद्ध निवारक क्षमता को बनाए रखना और उसका विस्तार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. किम के हवाले से कहा गया है कि, 'अगर विदेशी ताकतें किसी सशस्त्र उकसावे या उत्तरी कोरिया पर हमला करने से रोकने में नाकाम रहती हैं, तो इस हथियार का इस्तेमाल 'उनके दूसरे मिशन के लिए, एक बड़े और विनाशकारी हमले के साधन के तौर पर, तुरंत किया जाएगा.' उत्तरी कोरिया का यह ताजा क्रूज मिसाइल परीक्षण ऐसे समय में हुआ है, जब खबरों के मुताबिक अमेरिका ने THAAD मिसाइल रक्षा प्रणाली को दक्षिण कोरिया से हटाकर पश्चिम एशिया भेज दिया है. इससे उत्तरी कोरिया के लगातार बढ़ते मिसाइल जखीरे के खिलाफ, बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा की धारणा कुछ समय के लिए कमजोर पड़ सकती है. प्योंगयांग, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से पैदा हुए भू-राजनीतिक भटकाव का फायदा उठाकर सियोल पर हमला करने की कोशिश कर सकता है.

ईरान युद्ध पर किम का क्या नजरिया है?

उत्तरी कोरिया ने ईरान के समर्थन में एक बयान जारी किया है. उसके विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजरायल के सैन्य अभियानों को गैर-कानूनी सैन्य हमला और राष्ट्रीय संप्रभुता का घिनौना उल्लंघन बताया है. उसने वॉशिंगटन और तेल अवीव पर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की बुनियाद को तबाह करने और ईरान की सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. प्योंगयांग ने मोजतबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता नियुक्त किए जाने का भी समर्थन किया है और कहा है कि वह उनका सम्मान करता है.

यह भी पढ़ेंः US-इजरायल को छोड़कर किसके लिए खुला है होर्मुज स्ट्रेट, क्यों गुजरने से कतरा रहे जहाज

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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