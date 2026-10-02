/दुनिया में गरजेंगी सेना की सबसे ताकतवर तोपें: धनुष और सारंग को मिल रहे हजारों करोड़ के ऑर्डर

मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है. भारत को बड़े पैमाने पर हथियारों के ऑर्डर मिल रहे हैं. कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन केंद्रों में से एक हैं. हाल ही में हिंदुस्तानी हथियारों की डिमांड तेजी से बढ़ी है. अकेले एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड को 10000 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऑर्डर मिल चुके हैं. इस कड़ी में धनुष और सारंग को एक हजार करोड़ का ऑर्डर मिला है. अमेरिका-ईरान, रूस-यूक्रेन, सऊदी-हूती और इजरायल बनाम हमास और हिजबुल्ला जैसे कई और सैन्य संघर्षों के बीच छोटे-छोटे देशों ने भी अब अपने रक्षा क्षेत्र की मजबूती पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. इसका बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है. भारत में हथियार बनाने वाली कंपनियों को विदेशों से बड़े स्तर तक के ऑर्डर मिल रहे हैं.
कानपुर की आयुध निर्माणी कंपनियों में बनने वाले स्वदेशी छोटे और मध्यम हथियारों के साथ ही तोप से फायर करने वाले गोले और टैंक की मांग भी दुनिया में तेजी से बढ़ी है. रक्षा मंत्रालय के कानपुर स्थित पीएसयू एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी (AWEIL) को वर्तमान में 10 हजार करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं. 20 हजार करोड़ के ऑर्डर पाने के लिए कंपनी टेंडर प्रक्रिया में मजबूती से दावेदारी कर चुकी है. ताजा जानकारी के मुताबिक कानपुर में बने धनुष और शारंग का जलवा देश ही नहीं विदेशों तक दिख रहा है.
एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की ओर से अपने छठे स्थापना दिवस पर हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन दो दिन पहले बुधवार को हुआ. गुरुवार को भी बड़ी तादाद में स्कूली छात्र-छात्राएं और स्थानीय लोग हथियारों को देखने के लिए पहुंचे. भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बूम कर रहा है. 'मेक इन इंडिया' हथियारों की भारी डिमांड के बीच रक्षा मंत्रालय कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है.
पिछले महीने राजनाथ सिंह ने 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के सालाना प्रदर्शन का मूल्यांकन किया था, जिसमें स्वदेशी तकनीकों को आगे बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ाने पर फोकस किया गया था. रक्षा मंत्रालय की वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में पता चला था कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने हाई-फ्रीक्वेंसी वाले रक्षा प्रणालियों के लिए स्वदेशी उन्नत तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन और कार्यान्वयन कर लिया है. यह तकनीक अगली पीढ़ी के रडार, इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम, अत्याधुनिक संचार, खुफिया निगरानी, टोही और मानवरहित प्रणालियों की रीढ़ साबित होगी. इस अभूतपूर्व उपलब्धि से भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है.