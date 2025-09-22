Mausam Update: हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कहकर विदा हो जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट

23 September 2025 Weather Alert: अब बारिश न के बराबर हो रही है और चटख धूप लोगों के पसीने निकाल रही है. ऐसे में अब सब यह जानना चाहते हैं कि नवरात्र के इन 9 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है.
Trending Photos
All India Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में पिछले तीन दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है. वीकेंड के दौरान भी गर्मी और उमस बनी रही और अधिकतम तापमान 35°C से ऊपर दर्ज हुआ, जो सामान्य से थोड़ा अधिक था. दोपहर के समय हवाएं सामान्य से तेज रहीं और उमस में गिरावट दर्ज की गई. ये सभी संकेत बताते हैं कि दिल्ली-एनसीआर से मानसून अब विदाई की ओर है.
इस हफ्ते बारिश की संभावना नहीं
प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में इस हफ्ते बारिश के आसार नहीं हैं. पश्चिमी विक्षोभ अब पहाड़ी राज्यों से आगे बढ़ चुका है. पिछले हफ्ते जिस ट्रफ रेखा के कारण 17-18 सितंबर को बारिश हुई थी, वह भी अब समाप्त हो गई है. नतीजतन मैदानी इलाकों की तरह पहाड़ों में भी धूप खिली रहेगी. फिलहाल हवाओं का रुख एंटीसाइक्लोनिक हो गया है और नमी का स्तर ज्यादा नीचे जाने की संभावना है.
मानसून वापसी के पूरे किए मानक
मॉनसून की वापसी के लिए तीन मानक माने जाते है, जिसमें पहला हैं 5 दिन तक बारिश न होना, दूसरा है उमस में कमी और तीसरा मानक होता है हवाओं में एंटीसाइक्लोनिक पैटर्न. ये सभी मानक अब पूरे हो रहे हैं. सामान्यतः दिल्ली से मानसून की विदाई 29 सितंबर को होती है. इस बार पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, पंजाब और हरियाणा से मानसून पहले ही विदा हो चुका है.
पिछले दो दिनों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में कहीं भी बारिश नहीं हुई है और तापमान 35°C से ऊपर दर्ज हुआ है. मौसम के ये सभी संकेत दिल्ली से जल्द मानसून विदाई की ओर इशारा कर रहे हैं.
इस महीने तक कैसा होगा मौसम?
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, फिलहाल बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव प्रणाली सक्रिय है और 3-4 दिन बाद एक और बनने की संभावना है. हालांकि, ये सिस्टम उत्तर और पश्चिम भारत तक नहीं पहुंचेंगे. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम असर केवल बादल छाने तक ही सीमित रहेगा, वह भी इस हफ्ते के अंत तक. इसके बाद आसमान फिर साफ हो जाएगा.
48 घंटों में विदा हो सकता है मॉनसून
वैज्ञानिकों का कहना है कि इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, दिल्ली से मानसून की विदाई बहुत जल्द शुरू हो सकती है. अगले 48 घंटों में राजधानी से दक्षिण-पश्चिम मानसून की औपचारिक विदाई की घोषणा संभव है.
अगले 24 घंटों में इन जगहों पर हो सकती है बारिश
दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो अगले 24 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वी झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है.
इसी तरह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूर्व बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि उत्तर-पूर्व भारत, उत्तराखंड और दक्षिण-पूर्व राजस्थान में हल्की वर्षा की संभावना है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.