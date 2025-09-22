Mausam Update: हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कहकर विदा हो जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
Advertisement
trendingNow12932868
Hindi Newsदेश

Mausam Update: हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कहकर विदा हो जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट

23 September 2025 Weather Alert: अब बारिश न के बराबर हो रही है और चटख धूप लोगों के पसीने निकाल रही है. ऐसे में अब सब यह जानना चाहते हैं कि नवरात्र के इन 9 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 22, 2025, 09:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mausam Update: हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कहकर विदा हो जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट

All India Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में पिछले तीन दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है. वीकेंड के दौरान भी गर्मी और उमस बनी रही और अधिकतम तापमान 35°C से ऊपर दर्ज हुआ, जो सामान्य से थोड़ा अधिक था. दोपहर के समय हवाएं सामान्य से तेज रहीं और उमस में गिरावट दर्ज की गई. ये सभी संकेत बताते हैं कि दिल्ली-एनसीआर से मानसून अब विदाई की ओर है.

इस हफ्ते बारिश की संभावना नहीं

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में इस हफ्ते बारिश के आसार नहीं हैं. पश्चिमी विक्षोभ अब पहाड़ी राज्यों से आगे बढ़ चुका है. पिछले हफ्ते जिस ट्रफ रेखा के कारण 17-18 सितंबर को बारिश हुई थी, वह भी अब समाप्त हो गई है. नतीजतन मैदानी इलाकों की तरह पहाड़ों में भी धूप खिली रहेगी. फिलहाल हवाओं का रुख एंटीसाइक्लोनिक हो गया है और नमी का स्तर ज्यादा नीचे जाने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

मानसून वापसी के पूरे किए मानक 

मॉनसून की वापसी के लिए तीन मानक माने जाते है, जिसमें पहला हैं 5 दिन तक बारिश न होना, दूसरा है उमस में कमी और तीसरा मानक होता है हवाओं में एंटीसाइक्लोनिक पैटर्न. ये सभी मानक अब पूरे हो रहे हैं. सामान्यतः दिल्ली से मानसून की विदाई 29 सितंबर को होती है. इस बार पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, पंजाब और हरियाणा से मानसून पहले ही विदा हो चुका है.

पिछले दो दिनों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में कहीं भी बारिश नहीं हुई है और तापमान 35°C से ऊपर दर्ज हुआ है. मौसम के ये सभी संकेत दिल्ली से जल्द मानसून विदाई की ओर इशारा कर रहे हैं.

इस महीने तक कैसा होगा मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, फिलहाल बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव प्रणाली सक्रिय है और 3-4 दिन बाद एक और बनने की संभावना है. हालांकि, ये सिस्टम उत्तर और पश्चिम भारत तक नहीं पहुंचेंगे. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम असर केवल बादल छाने तक ही सीमित रहेगा, वह भी इस हफ्ते के अंत तक. इसके बाद आसमान फिर साफ हो जाएगा. 

48 घंटों में विदा हो सकता है मॉनसून

वैज्ञानिकों का कहना है कि इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, दिल्ली से मानसून की विदाई बहुत जल्द शुरू हो सकती है. अगले 48 घंटों में राजधानी से दक्षिण-पश्चिम मानसून की औपचारिक विदाई की घोषणा संभव है.

अगले 24 घंटों में इन जगहों पर हो सकती है बारिश

दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो अगले 24 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वी झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. 

इसी तरह सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूर्व बिहार, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. जबकि उत्तर-पूर्व भारत, उत्तराखंड और दक्षिण-पूर्व राजस्थान में हल्की वर्षा की संभावना है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

weather update

Trending news

हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
;