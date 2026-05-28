IMD Weather Alert: 15 राज्यों में अगले 20 घंटे भारी! तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी

Delhi-NCR, UP, Bihar Weather Rain Alert Today: उत्तर भारत में सूरज की तपिश से बेहाल लोगों के लिए अगले 20 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं. अगर आप भी दिल्ली, यूपी, बिहार या राजस्थान की जानलेवा गर्मी से परेशान हैं, तो अपनी खिड़कियों को खुला रखने के लिए तैयार हो जाइए.
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Weather News: उत्तर भारत में इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन अब मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग ने अगले 20 घंटों के भीतर देश के 15 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई है. कई इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में हैं. हालांकि मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं. कहीं हल्की फुहार तो कहीं तेज बारिश देखने को मिल सकती है. इससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
उधर, दक्षिण भारत में भी मानसून की गतिविधियां तेज हो रही हैं. केरल में मानसून तय तारीख 26 मई तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में इसकी प्रगति दर्ज की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान मानसून और आगे बढ़ सकता है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रही अनुकूल परिस्थितियों की वजह से कई राज्यों में बारिश का दायरा बढ़ सकता है. इसका असर उत्तर और मध्य भारत के मौसम पर भी दिखाई देगा.
आने वाले दिनों में तेज धूप और लू से परेशान लोगों को कुछ राहत मिल सकती है. आज दिनभर कई इलाकों में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ जगहों पर मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
मौसम में अगले कुछ दिनों के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले तीन दिनों में दिन के तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि रात का पारा भी लगभग 6 डिग्री तक नीचे जा सकता है. 28 मई को आसमान में हल्के बादल रहने की संभावना जताई गई है. इस दौरान कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है. तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिनकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है. 29 मई को मौसम और ज्यादा बदला हुआ नजर आ सकता है. 30 मई को भी मौसम का यही मिजाज जारी रह सकता है. 31 मई को भी लोगों को गर्मी से राहत मिलने के संकेत हैं. मौसम विभाग ने आंशिक बादल, हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है.
|शहर
|अधिकतम तापमान (27 मई)
|न्यूनतम तापमान (27 मई)
|दिल्ली
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|मुंबई
|34°C
|31°C
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|29°C
|कोलकाता
|34°C
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|शिमला
|30°C
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|नैनीताल
|28°C
|17°C
पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई से 31 मई के बीच वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर समेत आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. खास तौर पर 29 मई को मौसम ज्यादा खराब रहने के आसार जताए गए हैं. कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है, जबकि कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी संभावना बताई गई है. प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है.
बिहार के उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व इलाकों में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है. पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी ताजा अनुमान में कहा गया है कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान राज्य के कई जिलों के अधिकतम तापमान में करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. वहीं रात के तापमान यानी न्यूनतम तापमान में अगले पांच दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही है. मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है.
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