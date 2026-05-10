Weather Update: मई की गर्मी में 'चक्रवात' की एंट्री! दिल्ली-NCR समेत 13 राज्यों में अगले 48 घंटे भारी, IMD ने जारी किया अलर्ट

Cyclone Update: IMD ने पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के असर से दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी हो सकती है.
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IMD Weather Alert: देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. कहीं तेज धूप और उमस लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं अचानक चल रही ठंडी हवाएं और बारिश राहत दे रही हैं. इसी बीच IMD ने बड़ा अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के असर से अगले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो-प्रेशर सिस्टम आगे चलकर चक्रवाती गतिविधियों को मजबूत कर सकता है.
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले तीन दिनों तक मौसम बदला हुआ रह सकता है. IMD के मुताबिक, दिल्ली-NCR, नोएडा और गुरुग्राम में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. बीते दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. बारिश और बादलों के कारण आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है.
मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 11 से 14 मई के बीच हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. कई जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है.
पूर्वी भारत के राज्यों बिहार और झारखंड में मौसम ज्यादा खराब रह सकता है. IMD ने यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका जताई है.
साथ ही बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी गई है.
असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 11 से 15 मई के बीच भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और कुछ इलाकों में ओले पड़ने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.
मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 11 से 13 मई के बीच हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी अगले दो दिनों तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.
तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और लक्षद्वीप में अगले सात दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई गई है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
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हालांकि मौसम विभाग ने अभी किसी बड़े चक्रवाती तूफान की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव क्षेत्र आगे मजबूत हो सकता है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्री परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो ये सिस्टम अगले कुछ दिनों में और सक्रिय हो सकता है. फिलहाल IMD लगातार इसकी निगरानी कर रहा है.
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