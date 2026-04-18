Weather Alert: सिक्किम-कोलकाता में बारिश, गर्मी से मिली राहत, जानें आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम?

Weather Alert 18th April 2026: सिक्किम-कोलकाता में बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया है. लोगों को गर्मी से राहत मिली है. दिल्ली-एनसीआर के लोग भी रिमझिम बारिश से खुश हैं. आइए जानते हैं कि देश में आज मौसम कैसा रहने वाला है.
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IMD Weather Alert 18th April 2026: हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली-एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है. इस विक्षोभ की वजह से शुक्रवार शाम से लेकर रात भर रुक-रुक बारिश हुई. जिससे लोगों को एकाएक तेज हुई गर्मी से राहत मिली. भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन अब ऐसा ही सुहावना मौसम रहने वाला है. हालांकि कई इलाकों में लू चलने की आशंका भी जताई गई है. आइए जानते हैं कि आज शनिवार को देशभर का मौसम कैसा रहने वाला है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज मुंबई में मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि, कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है. मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज गरज-चमक के साथ बिजली गिर सकती है. कुछ जगहों पर 30-40 किमी/घंटा की तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है.
कोलकाता में कई स्थानों पर आज गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं. वहां पर आंशिक बादल छाए रहेंगे और गर्म-आर्द्र मौसम बना रहेगा. सिक्किम में आज एक-दो जगहों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है.
दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. करीब 5-10 किमी/घंटा की रफ्तार से पूरे दिन हवाएं चलेंगी. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.
उत्तर दिल्ली, उत्तर-पूर्व दिल्ली, उत्तर-पश्चिम दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली, दक्षिण-पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, पूर्व दिल्ली, शाहदरा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद सहित पूरे दिल्ली-एनसीआर में मौसम आंशिक बादलों वाला ही रहेगा.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 7 दिनों तक लू की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, इस दौरान तामपान ऊंचा ही बना रहेगा और लोगों को गर्मी का एहसास होगा.
वहीं चेन्नई में आज का मौसम गर्म और नमी भरा रहेगा. कर्नाटक में आज गरज, बिजली चमकने और 30-40 किमी/घंटा की हवाओं के साथ हल्की बारिश के आसार हैं. तटीय कर्नाटक में उमस ज्यादा अधिक रहेगी. हैदराबाद में लू चलने की संभावना है.
आईएमडी ने आज तेलंगाना, रायलसीमा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में गर्मी की लहर का अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों के लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और खूब सारा पानी पीते रहने की सलाह दी गई है. वहीं अहमदाबाद सहित गुजरात में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा.
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