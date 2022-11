Weather Update: हिल स्टेशन से ठंडी दिल्ली! शीतलहर की चपेट से बचने का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Aaj Ka Mausam Weather News: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत पूरा उत्तरी भारत इन दिनों शीत लहर (Cold waves) की चपेट में हैं. हालांकि पहाड़ी राज्यों में दिन के समय धूप खिलने से मौसम कुछ साफ बना रहता है. वहीं सुबह और शाम के समय ठंड (Cold) जारी है. मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ो के मुताबिक किसी-किसी दिन तो शिमला (Simla) से ज्यादा ठंड राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में पड़ रही है.

शिमला से ठंडी दिल्ली!

दिल्ली का न्यूनतम तापमान सोमवार को 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं पहाड़ों की रानी शिमला में न्यूनतम तामपान (Shimla Temprature) 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. इसी तरह से अमृतसर का न्यूनतम तामपान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा. जम्मू (Jammu) का न्यूनतम तामपान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि श्रीनगर में का तामपान माइनस 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. हिमाचल में सबसे कम तामपान केलोंग में दर्ज हुआ. यहां न्यूनतम तापमान माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं खूबसूरत कल्पा में न्यूनतम तामपान 1.4 डिग्री सेलिस्यस दर्ज हुआ.

आज दिल्ली का मौसम

राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को न्यूनतम तापमान (Minimum Temprature) इस मौसम के औसत से दो डिग्री कम यानी करीब 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं दिल्ली के मौसम (Delhi Weather) की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि वायु की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी (AQI) ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. वहीं आईएमडी के मुताबिक आज मंगलवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय दिल्ली और आसपास (NCR Weather 29 November) धुंध रहने का पूर्वानुमान जताया है. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 27 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है.

Weather systems, rainfall/thunderstorm Forecast & Warnings:

A cyclonic circulation lies over central parts of Bay of Bengal in lower tropospheric levels. pic.twitter.com/3EayJ3otiF

— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 28, 2022