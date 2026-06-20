IMD Weather Update 20 June 2026: मानसून में लगातार देरी की खबरों के बीच भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने नया पूर्वानुमान जारी किया है. इसके अनुसार, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में शनिवार को लू चलेगी. वहीं, दक्षिण और पूर्वी भारत में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. आइए जानते हैं कि दिल्ली-एनसीआर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में अगले 3 दिनों का मौसम कैसा रहने वाला है.
देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति अभी धीमी है. उत्तर-पश्चिम भारत में जहां बारिश और आंधी की गतिविधियां जारी रहेंगी. वहीं, मध्य और पश्चिमी हिस्सों में गर्मी का मिश्रित प्रभाव बना रहेगा. उत्तर-पश्चिम भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में 20-22 जून के बीच पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखेगा. इसकी वजह से कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के आसार हैं. जबकि दोपहर और शाम के वक्त आंधी भी चल सकती है.
IMD के मुताबिक, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ जैसे क्षेत्रों को गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है. इन क्षेत्रों में 18-24 जून के बीच लू और उमस भरी गर्मी का अलर्ट है. वहीं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 23 जून के आसपास मानसून आगे बढ़ने की संभावना है. इसके बाद वहां पर भी तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा.
अगले 3 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत में भारी से ज्यादा भारी बारिश के आसार हैं. पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे हिस्सों और सिक्किम में भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. मध्य और पश्चिम भारत में कुल मिलाकर बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है. जबकि दक्षिण भारत में मानसून अभी कमजोर है लेकिन कुछ हिस्सों में तेज बरसात की उम्मीद जताई गई है.
मौसम वैज्ञानिकों ने दिल्ली-एनसीआर के लिए भी अगले 3 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है. इसके मुताबिक, अगले तीन दिनों तक क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. आज यानी 20 और 21 जून को दोपहर या शाम में बहुत हल्की बारिश के आसार हैं. इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.
सोमवार यानी 22 जून को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना कम रहेगी. इन तीन दिनों में अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 25-28 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. इस दौरान लू की बड़ी चेतावनी नहीं है, हालांकि गर्मी और उमस बनी रहेगी.