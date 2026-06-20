IMD के मुताबिक, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ जैसे क्षेत्रों को गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है. इन क्षेत्रों में 18-24 जून के बीच लू और उमस भरी गर्मी का अलर्ट है. वहीं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 23 जून के आसपास मानसून आगे बढ़ने की संभावना है. इसके बाद वहां पर भी तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा.