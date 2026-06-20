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वीकेंड में नजर आएगा मौसम का अलग रूप, उत्तर में चलेगी लू तो दक्षिण में बरसेंगे मेघ; जानिए IMD का पूर्वानुमान

IMD Weekend Weather Update: इस वीकेंड में मौसम का अलग रूप नजर आएगा. अगले 3 दिनों तक उत्तर में लू चलेगी तो दक्षिण में मेघ झमाझम बरसेंगे. मौसम विभाग ने इस सप्ताहांत के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. आइए जानते हैं कि अगले तीन दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 20, 2026, 04:53 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:54 AM IST
वीकेंड में नजर आएगा मौसम का अलग रूप, उत्तर में चलेगी लू तो दक्षिण में बरसेंगे मेघ; जानिए IMD का पूर्वानुमान
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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