Weather Forecast: दिल्ली में बारिश से हुई शनिवार की शुरुआत, जानिए देश के मौसम का हाल

Weather Update 18 June: दिल्ली और उसके आस-पास के शहरों में शनिवार की सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई है. दिल्ली-NCR के कई इलाकों में शनिवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है. इस बारिश का यह सिलसिला दिनभर जारी रहने के आसार हैं. इससे अधिकतम तापमान गिरेगा और गर्मी से राहत मिलेगी.

अगले चार दिन होगी झमाझम बारिश

इसके पहले बीते तीन दिन से हो रही बारिश के चलते दिल्लीवासियों को शुक्रवार सुबह भीषण गर्मी से राहत मिली और अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. इस वजह से दिल्ली में अधिकतर मौसम केंद्रों में तापमान करीब 37 डिग्री सेल्यियस तक ही दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले चार दिनों में दिल्ली में छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है.

Current spell of intense rainfall likely to continue over Northeast India and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during next 4 days and decrease thereafter. pic.twitter.com/OiiPYJw5R4

