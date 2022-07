Weather Updates 26th July: अगले 4 दिन इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Weather Forecast and IMD for Rainfall on 26 July 2022: मानसून आने के बाद से ही देश के कई राज्यों में जमकर बरसात हो रही है. इस हफ्ते भी कई राज्यों में बारिश के आसार हैं और मौसम विभाग (IMD) ने कुछ राज्यों में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

मौसम विभाग ने इन राज्यों में बारिश को लेकर किया अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने अपने हालिया बुलेटिन में कई राज्यों के लिए अधिक से बहुत अधिक बारिश (Heavy Raifall) को लेकर अलर्ट जारी किया है. अगले 4 दिनों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बिजली कड़कने के साथ बारिश होने की संभावना जताई है. इसके अलावा गुजरात, कोंकण, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक के तटीय हिस्सों में, तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं.

मौसम विभाग ने इन राज्यों को लेकर जारी की चेतावनी

आईएमडी ने 28 और 29 जुलाई को हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई है. ओडिशा और गुजरात में आज तेज बारिश हो सकती है, जबकि झारखंड में 28 और 29 जुलाई को तेज बारिश की संभावना है. तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज से 29 जुलाई तक झमाझम बारिश होने की उम्मीद है.

कैसा रहेगा राजधानी दिल्ली का मौसम? (Delhi Weather and Rain Update)

भीषण गर्मी की मार झेलने के बाद दिल्लीवासियों को मानसून की बारिश से राहत मिली है और पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहावना बना हुआ है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली में इस पूरे हफ्ते रोजाना हल्की से लेकर मध्यम बारिश की आशंका जताई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज (26 जुलाई) दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहने की संभावना है.

हिमाचल प्रदेश में चार दिनों के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अगले चार दिनों के लिए येलो अलर्ट किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, राज्य के मैदानी, मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में 29 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका है. पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की भी संभावना है. इसके बाद प्रशासन ने स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी और दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.

