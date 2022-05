Weather Updates: चिलचिलाती गर्मी से राहत, इन राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट; IMD ने जारी की चेतावनी

Weather Update and IMD Alert: चिलचिलाती गर्मी के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है और 2 दिन मौसम एकाएक बदल गया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और बिहार में बारिश हुई है, जिसको लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले ही संभावना जताई थी. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी इन राज्यों में बारिश हो सकती है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, आज बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में गरज के साथ हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है. ओडिशा के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है. इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज (24 मई) को ओलावृष्टि (Hailstorm) की संभावना है. इसके अलावा मौसम विभाग ने आज जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है.

Scattered to fairly widespread light/moderate rainfall with isolated thunderstorm/gusty winds likely over Bihar, Jharkhand, Gangetic West Bengal and Odisha during next 2 days and reduce thereafter.

Isolated heavy rainfall also likely over Odisha on 24th May, 2022.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 23, 2022