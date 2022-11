Weather Update: आज इन राज्यों में संभलकर, ठंड बढ़ाएगी ठिठुरन; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Weather Forecast Today Updates 30 November: मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले पांच दिन तक तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मध्यम से लेकर तेज बारिश हो सकती है. तमिलनाडु और केरल में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 4 दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा. हालांकि इस दौरान नॉर्थ-ईस्ट और मध्य भारत का तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहेगा.

इन राज्यों में भी संभलकर!

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ महसूस हो रहा है. उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है. दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ तक ठिठुरन बढ़ गई है. उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भी सर्दी का सितम बढ़ गया है. ठंडी हवाएं यानी शीत लहर (Cold Wave) भी चलने लगी हैं. उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में पारा गिर रहा है.

राजस्थान में खासकर शेखावाटी इलाके में ठंड ने अपना असर दिखाना तेज कर दिया है. आबू में भी ठंड का अहसास हो रहा है. अब बिहार की बात करें तो यहां पछुआ हवाओं के कारण ठंड के रफ्तार पकड़ने की चेतावनी जारी की गई है. यूपी के अधिकांश जिलों में सुबह-सुबह कोहरे की चादर दिखती है. सुबह और रात में लोग तेज ठंड का एहसास कर रहे हैं. इस बीच मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी आने वाले कुछ दिनों में सर्दी का प्रकोप और बढ़ने का अनुमान लगाया है.

Due to easterly wave, isolated/Scattered light/moderate rainfall very likely over Andaman & Nicobar Islands, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Lakshadweep during next 4-5 days.

Isolated heavy rainfall also likely over Tamilnadu and Kerala on 29th November, 2022. pic.twitter.com/jWIVTdJIjm

— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 29, 2022