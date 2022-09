Weather Update: इस राज्य में 72 घंटे संभलकर! कहर ढाएगी बारिश, पढ़ें दिल्ली समेत देशभर के मौसम का हाल

Weather Forecast Today Updates: भारत के कई राज्यों में लगातार मध्यम से भारी बारिश जारी है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर प्रदेश (UP Weather), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) और उत्तराखंड (Uttarakjand) में बारिश का ये सिलसिला मंगलवार 20 सितंबर तक बना रह सकता है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 20 सितंबर से ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल में अलग-अलग क्षेत्रों में तेज बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है. अगले तीन से चार दिन में यह स्थिति देश के पूर्व-मध्य और पूर्वी भागों तक विस्तारित होगी.

आईएमडी ने अपने ताजा मौसम बुलेटिन में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से 21 सितंबर तक गरज के साथ मध्यम से मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है. वहीं ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, पश्चिमी क्षेत्र के कुछ हिस्सों सहित भारत के पूर्वी हिस्से में भी इसी तरह का मौसम रहने की भविष्यवाणी की गई है. इसी दौरान IMD ने दिल्ली में भी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है.

इस राज्य में अगले 72 घंटे संभलकर

मौसम विभाग ने कम दबाव क्षेत्र के चलते ओडिशा में अगले तीन दिन में भारी बारिश की चेतावनी दी है. मौसम विभाग के मुताबिक, भुवनेश्वर, कोरापुट, मल्कानगिरी समेत कई और जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र ने आज सोमवार को पुरी, कालाहांडी, कंधमाल और गंजाम में कुछ स्थानों पर सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

नॉर्थ-ईस्ट के मौसम (North East Weather) की बात करें तो 19 सितंबर से 21 सितंबर के बीच असम (Assam) और मेघालय (Meghalaya) में बिजली चमकने के साथ तेज बारिश होने का अनुमान लगाया गया है.

o Fairly Widespread light/moderate rainfall with isolated heavy falls & thunderstorm/lightning very likely over Assam & Meghalaya during 18th-21st and over Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura on 18th September, 2022. pic.twitter.com/mU1Ht0n7SL

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 18, 2022