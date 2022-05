Weather Update: पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ रहे चक्रवात ‘असानी’ पर मौसम विभाग का नया अपडेट, दी ये जानकारी

Weather Update on Cyclone Asani: बंगाल की खाड़ी में पैदा हुए भीषण चक्रवाती तूफान ‘असानी’ (Cyclone Asani) के बारे में मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है. इस अपडेट से आम लोग और सरकार राहत महसूस कर सकते हैं.