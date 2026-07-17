/कहीं बाढ़-बारिश तो कहीं लू का सितम! जानें भारत के किस राज्य में कैसा रहेगा आज का मौसम

Weather Updates: देश के बड़े हिस्से में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति ओडिशा में देखने को मिल सकती है, जहां कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आने की गंभीर आशंका है. ओडिशा के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और पूरे उत्तर-पूर्व भारत में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा.
उत्तराखंड में आफत, हिमाचल के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने 19 से 22 जुलाई तक के लिए हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी से बहुत भारी बारिश और भूस्खलन (Landslide) का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं पूर्वी यूपी में भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी यूपी में केवल बौछारें पड़ेंगी. मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फिलहाल मौसम मिला-जुला रहेगा और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.
दिल्ली-NCR के लोगों को फिलहाल भारी बारिश से राहत मिलेगी. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. हालांकि, उमस और गर्मी का दौर बना रहेगा, जिससे राहत मिलने के आसार कम हैं. पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सक्रिय मानसून के कारण भारी बारिश होगी. इसके साथ ही एमपी में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है. मौसम विभाग के अनुसार, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी, जबकि गुजरात और सौराष्ट्र में हल्की बारिश की उम्मीद है.
वहीं अगर दक्षिण भारत की बात करें तो, मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश का अनुमान है. वहीं दूसरी तरफ, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल के कुछ हिस्सों में उमस भरी गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है.
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और विजिबिलिटी कम होने जैसी समस्याएं आ सकती हैं. मौसम विभान ने कहा है कि आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित स्थानों या घरों के अंदर रहें. जलभराव वाली सड़कों और उफनते नदी-नालों के पास जाने से बचें. पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने से पहले स्थानीय ट्रैफिक एडवाइजरी और मौसम अपडेट जरूर चेक करें.