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भारी बारिश से गुजरात से कश्मीर तक हालात खराब, अमरनाथ यात्रा सस्पेंड; वीकेंड पर कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

भारत के अधिकांश राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है. इस बीच अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है. बाढ़ और भूस्खलन के कारण ये फैसला लिया गया. आईएमडी ने देश के 20 राज्यों में वीकेंड पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 31, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:33 PM IST
भारी बारिश से गुजरात से कश्मीर तक हालात खराब, अमरनाथ यात्रा सस्पेंड; वीकेंड पर कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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