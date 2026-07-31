/भारी बारिश से गुजरात से कश्मीर तक हालात खराब, अमरनाथ यात्रा सस्पेंड; वीकेंड पर कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Weather Updates of Weekend: पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी हिस्सों तक मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा. आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर भारत में मानसून एक्टिव है और कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, भारी बारिश और अचानक बाढ़ के कारण अमरनाथ यात्रा को भी कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है और जम्मू-श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है.
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी राज्यों में लगातार भारी बारिश का दौर देखने को मिला. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई राज्यों में बारिश के कारण हालात खराब हो गए हैं. वहीं, मैदानी इलाकों में भी बारिश देखने को मिल रही है. इन सबके बीच आईएमडी की ओर से देश के कई राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. आइए आपको बताते हैं अगले कुछ दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा?
भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है. अगले कुछ दिनों तक यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है. विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बूंदाबादी देखने को मिल सकती है. विभाग के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है. इस बीच मौसम विभाग ने राहतभरी खबर दी. विभाग का कहना है कि आगामी 3 से 6 अगस्त के बीच यूपी के अधिकांश जिलों में भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिससे तापमान में कमी आएगी. विभाग का कहना है कि एक से दो दिनों के भीतर पूर्वी यूपी के अधिकांश जिलों में मौसम बदलेगा.
बारिश की सबसे अधिक मार गुजरात के कई जिलों में देखने को मिली है. सूरत समेत कई राज्यों में भारी बारिश के कारण हालात बेहद खराब हो गए हैं. इस बीच सूरत जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को किसी भी संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है. अलर्ट की गंभीरता को देखते हुए, भारतीय सेना की दो विशेष टीमें सूरत में तैनात की गई हैं. सेना की ये टीमें बचाव के लिए खास गाड़ियों, नावों, लाइफ जैकेट और बचाव के अन्य जरूरी सामान के साथ पहुंची हैं.
भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण शुक्रवार को अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया. इसके साथ ही जम्मू-श्रीनगर हाईवे को भारी ट्रैफिक के कारण बंद कर दिया गया. बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने पवित्र यात्रा को रोकने का फैसला तब लिया, जब जब बालटाल सेक्टर में तेज बारिश हुई और पवित्र अमरनाथ गुफा के पास पानी का बहाव अचानक बढ़ गया.
बता दें कि मौसम विभाग ने 31 जुलाई से 2 अगस्त तक पूरे जम्मू-कश्मीर में भारी से अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही पर्यटकों से अपील की गई है कि वह बाहर की यात्रा से पहले मौसम का पूर्वामान और अन्य अलर्ट जरूर जान लें, जिससे उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े.
आईएमडी ने अपने ताजा बुलेटिन में बताया कि वीकेंड पर देश के 20 से अधिक राज्यों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है. विभाग ने जिन राज्यों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, उनमें महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान समेत आसपास के राज्य हैं.
गौरतलब है कि जुलाई के महीने में मानसून सामान्य से काफी कम बरसा है. हालांकि, कुछ राज्यों में बारिश के सारे रिकॉर्ड टूट गए. इस बीच आईएमडी ने बताया कि अगस्त में भी मानसून सामान्य से कम ही बरसेगा.
जम्मू-कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. राज्य के कुछ जिलों में बारिश को लेकर रेड, तो कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. उधर, उत्तराखंड में भी बारिश का सिलसिला जारी है. भारी बारिश के कारण पहाड़ी हिस्से अधिक प्रभावित हुए हैं. मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में अभी ये सिलसिला जारी रहेगा.