Weather News: उत्तर भारत में चिलचिलाती गर्मी के बीच एक राहतभरी खबर सामने आई है. भारत विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, देश के अलग-अलग राज्यों में अगले सात दिन भारी बारिश की संभावना है. हालांकि, विभाग ने कुछ राज्यों के लिए हीटवेव का भी अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में मानसून पर भी नई अपडेट दी है.
दरअसल, दिल्ली-एनसीआर समेत आसपास के कई राज्यों में इस समय चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है. पिछले दिनों हुई तेब बारिश के कारण तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिली, लेकिन रविवार को फिर से तापमान में बढ़ोतरी हुई है. आइए आपको बताते हैं कि अगले 7 दिन आपके राज्य में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है?
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, देश के पूर्वोत्तर हिस्से के राज्यों में अगले 7 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया कि अगले सात दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. विभाग के अनुसार, 14 से 20 जून के बीच बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा. वहीं, विभाग ने चेताया कि इस दौरान तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी संभावना है.
आईएमडी के अनुसार, उत्तर भारत में भी आगामी हफ्ते में मौसम का मिजाज बदला नजर आने वाला है. आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान में बताया गया कि आने वाले हफ्ते में हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में अगले सात दिनों तक बारिश की प्रबल संभावाना है. हालांकि, मराठवाड़ा और विदर्भ में फिर से गर्मी लौटती नजर आ रही है. यही कारण है कि इन जगहों पर हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है.
इस हफ्ते में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आता है. दिल्ली, यूपी-उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अगले सात दिनों तक बारिश की संभावना है. पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंदीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले सात दिनों तक बारिश होने की संभावना है. वहीं, पूर्वी यूपी में 18-20 जून को भारी से अति भारी बरिश की संभावना है.
इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में 14-15 जून को मौसम का मिजाज बदला रह सकता है. वहीं, हरियाणा, चंदीगढ़, यूपी और पश्चिमी राजस्थान में 16-17 जून और 19-20 जून को तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, कुछ जगहों पर बिजली कड़कने की भी संभावना है.
मध्य भारत में भी मौसम का मिजाज अगले हफ्ते बदलने जा रहा है. आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 14-20 जून के बीच बारिश होगी. इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश 16019 के जून और पूर्वी मध्य प्रदेश में 15-19 जून के बीच भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 14 से 19 जून के बीच आंधी-तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है. एमपी के कई इलाकों में 14 जून को धूलभरी आंधी चलने की संभावना है.
इस साल तय समय से देरी आने वाला मानसून कहां तक पहुंचा है, इसको लेकर भी मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है. विभाग के अनुसार, मानसून फिलहाल झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में एंट्री ले चुका है. इसके अलगले 3 से 4 दिनों में मध्य प्रदेश में पहुंचने की संभावना है. बता दें कि चार जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून पिछले 9 दिनों में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है.