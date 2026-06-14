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अगले सात दिन भारी बारिश के लिए रहें तैयार, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल; जानिए कहां तक पहुंचा मानसून?

Monsoon Updates: उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले हफ्ते मौसम करवट लेने जा रहा है. आईएमडी ने बताया कि देश के 19 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है. अगले हफ्ते देश के अधिकांश राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 14, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:06 PM IST
अगले सात दिन भारी बारिश के लिए रहें तैयार, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल; जानिए कहां तक पहुंचा मानसून?
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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