Weather Forecast: उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 24 जून से देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने बताया कि मानसून से पहले दिल्ली, यूपी,बिहार समेत 19 राज्यों में मौसम का खुशनुमा मिजाज देखने को मिल सकता है.
दरअसल, विभाग ने बताया कि आंधी-बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन पहाड़ों की ओर जाने वाले सैलानियों को सतर्क रहने को कहा गया है. आइए आपको बताते हैं कि आपके शहर में कल यानी 24 जून को मौसम कैसा रहेगा.
मंगलवार (23 जून) दोपहर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. इस बीच आईएमडी ने बताया कि 24 जून को दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में ते हवाएं चलने की संभावना है और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. आईएमडी ने बताया कि आज रात भी 60 से 70 KM/H की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, कल यानी बुधवार को बारिश के कारण तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है.
मानसून के आगमन से पहले यूपी के लिए मौसम ने गुड न्यूज दी है. विभाग ने बताया कि यूपी के अधिकांश जिलों में कल से हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. नोएडा, मुजफ्फर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा समेत आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है. वहीं, बारिश और तेज हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जाएगी.
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पहाड़ी राज्यों में भी अगले कुछ घंटों में मौसम बदलने जा रहा है. मानसून की दस्तक से पहले पहाड़ी राज्यों में बारिश देखने को मिल सकती है. आईएमडी के अनुसार, 24 से 27 जून तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है.
जम्मू-कश्मीर के भी कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर 24 जून से देश के कई राज्यो में मौसम करवट लेने जा रहा है. इन राज्यों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
आईएमडी ने मानसून की सुस्त पड़ी चाल को लेकर भी चेतावनी जारी की है. विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर बताया कि यह महाराष्ट्र में एंट्री कर चुका है. अगले दो से तीन दिनों में मानसून गुजरात में प्रवेश कर जाएगा. मानसून के लिए फिलहाल की सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं. इसके कुछ समय बाद मानसून के झारखंड और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है.