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अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम मिजाज! पहाड़ से मैदान तक झमाझम बरसेंगे बादल; आपके शहर का कैसा रहेगा हाल?

देश के कई राज्यों में 24 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इसको लेकर आईएमडी की ओर से चेतावनी जारी की गई है. विभाग ने बताया कि दिल्ली समेत कई राज्यों में कल भारी से अति भारी बारिश की संभावना है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 23, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:27 PM IST
अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम मिजाज! पहाड़ से मैदान तक झमाझम बरसेंगे बादल; आपके शहर का कैसा रहेगा हाल?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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