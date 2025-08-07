Weather Update: बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
Advertisement
trendingNow12870192
Hindi Newsदेश

Weather Update: बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात

IMD Weather Update: उत्तर भारत में इन दिनों अजीब नजारा दिख रहा है. आसमान में बादल तो खूब छाए हुए हैं लेकिन बारिश गायब है. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. बारिश कहां चली गई है. इस पर अब जवाब सामने आ गया है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 07, 2025, 05:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात

Today Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर और उत्तरी भारत में उमस भरे बादल तो बने हुए हैं लेकिन बारिश लापता हो गई है. देश के बाकी हिस्सों में जहां मूसलाधार बारिश और बाढ़ की खबरें आ रही हैं. वहीं दिल्ली-एनसीआर में पिछले 3 दिनों से कोई बारिश नहीं हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस तरह के हालात पूरे हफ्ते बने रहने की संभावना है. हालांकि वीकेंड के आसपास कहीं-कहीं मध्यम बारिश की एक-दो बार बारिश हो सकती है. 

दिल्ली-एनसीआर में क्यों नहीं हो रही बारिश?

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, ‘ब्रेक-इन-मॉनसून’ की मौजूदा स्थिति के चलते मॉनसून ट्रफ दिल्ली के उत्तर में खिसक गई है, जिससे अच्छी बारिश की संभावना कम हो गई है. ऐसी स्थिति में बारिश पहाड़ी इलाकों तक सीमित हो जाती है, जैसे कि बीते दो दिनों में हम उत्तराखंड और हिमाचल में देख रहे हैं. वहां पर लगातार तेज़ बारिश हो रही है और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं. 

कैसे खत्म होगी ‘ब्रेक मॉनसून’ की स्थिति?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक,‘ब्रेक मॉनसून’ को खत्म करने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनना जरूरी है. ऐसे सिस्टम बनने पर ही दिल्ली और आसपास सामान्य मानसून गतिविधि लौटने की संभावना है. उम्मीद जताई जा रही है कि 11-12 अगस्त 2025 को उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण बन सकता है. इसके बाद यह सिस्टम अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर पूर्वी हिस्सों से अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करेगा.

इस दिन हो सकती है मध्यम स्तर की बारिश

इस सिस्टम की आगे की गति से हवाओं का पैटर्न बदलेगा और मानसून ट्रफ दक्षिण की ओर खिसकेगी. जिससे देशभर में ‘ब्रेक मॉनसून’ की स्थिति खत्म होगी और दिल्ली-एनसीआर में भी सामान्य बारिश फिर से शुरू हो जाएगी. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले हफ्ते के मध्य से बारिश तेज होने की संभावना है. तब तक सप्ताहभर एक या दो बार हल्की बारिश होगी. हालांकि, मानसून ट्रफ के उतार-चढ़ाव के कारण शुक्रवार से सोमवार (8से 10 अगस्त) के बीच एक-दो बार मध्यम बारिश हो सकती है.

अगले 24 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम?

एजेंसी की भविष्यवाणी के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण व गोवा, रायलसीमा, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
देविंदर कुमार

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

weather update

Trending news

बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
DNA
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
US India News in Hindi
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
Delhi High Court
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
Trump tariff
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
'TMC पैसा देकर सत्ता में है, CBI भी कुछ नहीं कर रही', RG कर पीड़िता के पिता का दर्द
RG Kar
'TMC पैसा देकर सत्ता में है, CBI भी कुछ नहीं कर रही', RG कर पीड़िता के पिता का दर्द
;