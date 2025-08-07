Weather Update: बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात

Today Weather Update: देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर और उत्तरी भारत में उमस भरे बादल तो बने हुए हैं लेकिन बारिश लापता हो गई है. देश के बाकी हिस्सों में जहां मूसलाधार बारिश और बाढ़ की खबरें आ रही हैं. वहीं दिल्ली-एनसीआर में पिछले 3 दिनों से कोई बारिश नहीं हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस तरह के हालात पूरे हफ्ते बने रहने की संभावना है. हालांकि वीकेंड के आसपास कहीं-कहीं मध्यम बारिश की एक-दो बार बारिश हो सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में क्यों नहीं हो रही बारिश?

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, ‘ब्रेक-इन-मॉनसून’ की मौजूदा स्थिति के चलते मॉनसून ट्रफ दिल्ली के उत्तर में खिसक गई है, जिससे अच्छी बारिश की संभावना कम हो गई है. ऐसी स्थिति में बारिश पहाड़ी इलाकों तक सीमित हो जाती है, जैसे कि बीते दो दिनों में हम उत्तराखंड और हिमाचल में देख रहे हैं. वहां पर लगातार तेज़ बारिश हो रही है और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं.

कैसे खत्म होगी ‘ब्रेक मॉनसून’ की स्थिति?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक,‘ब्रेक मॉनसून’ को खत्म करने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनना जरूरी है. ऐसे सिस्टम बनने पर ही दिल्ली और आसपास सामान्य मानसून गतिविधि लौटने की संभावना है. उम्मीद जताई जा रही है कि 11-12 अगस्त 2025 को उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती परिसंचरण बन सकता है. इसके बाद यह सिस्टम अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर पूर्वी हिस्सों से अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करेगा.

इस दिन हो सकती है मध्यम स्तर की बारिश

इस सिस्टम की आगे की गति से हवाओं का पैटर्न बदलेगा और मानसून ट्रफ दक्षिण की ओर खिसकेगी. जिससे देशभर में ‘ब्रेक मॉनसून’ की स्थिति खत्म होगी और दिल्ली-एनसीआर में भी सामान्य बारिश फिर से शुरू हो जाएगी. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले हफ्ते के मध्य से बारिश तेज होने की संभावना है. तब तक सप्ताहभर एक या दो बार हल्की बारिश होगी. हालांकि, मानसून ट्रफ के उतार-चढ़ाव के कारण शुक्रवार से सोमवार (8से 10 अगस्त) के बीच एक-दो बार मध्यम बारिश हो सकती है.

अगले 24 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम?

एजेंसी की भविष्यवाणी के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण व गोवा, रायलसीमा, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.