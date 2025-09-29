Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान, पहाड़ों में बरतें सावधानी

Today Weather Update: दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में इन दिनों तेज धूप और उमस देखने को मिल रही है. गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और कोंकण में कुछ जगहों पर 28 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक भारी बारिश की संभावना है. IMD के मुताबिक 28 सितंबर 2025 के बाद से 2 अक्टूबर 2025 तक मॉनसून एक्टिव रह सकता है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मॉनसून?

मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज सोमवार 29 सितंबर 2025 को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. वहीं दिल्ली NCR में 30 सितंबर 2025 और 1 अक्टूबर 2025 को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सिय तक रह सकता है और न्यूनतम तापमान के 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत में आज का मौसम

असम- मेघालय में 30 सितंबर 2025 से 4 अक्टूबर 2025 तक बारिश की संभावना है. वहीं मणिपुर, लक्षद्वीप, त्रिपुरा और नागालैंड में 29 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक भारी बारिश हो सकती है. वहीं अरुणाचल प्रदेश में 1-4 अक्टूबर 2025 के दौरान कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक लक्षद्वीप, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर में 2 अक्टूबर 2025 को बेहद भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

पहाड़ों में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों भारी बारिश के कारण आई आफत के बाद अब मौसम साफ होने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में अब अधिकतर इलाकों में मौसम साफ रहेगा. कई जगहों पर आंशिक बादल छाए रहेंगे. इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाको में हल्की बारिश होने की संभावना है. तापमान के सामान्य रहने की उम्मीदे हैं. हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों गर्मी ने लोगों को परेशान किया है, हालांकि 4 अक्टूबर 2025 के बाद यहां मौसम बदलने की संभावना है.

FAQ

