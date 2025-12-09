Weather Update: ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर शून्य पहुंचा तापमान

Weather Update: देशभर में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी दी है. IMD के मुताबिक पूर्वी, मध्य और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में 10-12 दिसंबर 2025 के बीच शीतलहर चलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 10-13 दिसंबर 2025 के बीच मणिपुर और असम के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है.

यहां शीतलहर का अलर्ट

मौसम विभाग ने ठंड को लेकर उत्तर भारत के 15 शहर मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, अमृतसर, कानपुर, लखनऊ, आगरा, टुंडला,शिमला, कुफरी, केलोंग, लाहौल स्पीति, फरीदकोट, रूप नगर, मसूरी और नैनीताल में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा दिल्ली में भी हल्का कोहरा छाए रहने वाला है. मौसम विभाग ने राजधानी में 11 दिसंबर 2025 को घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है.

इन राज्यों में ठंड से बूरा हाल

देश के हरियाणा और पंजाब राज्य में भी इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक पठानकोट में 5.6 डिग्री सेल्सियस, गुरदासपुर में 5 डिग्री, बठिंडा 5.8 डिग्री सेल्सियस और फरीदकोट में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है. इसके अलावा लुधियाना में 9.2, अमृतसर में 6.1 और पटियाला में तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हरियाणा में भी शीतलहर के चलते ठंड बढ़ गई है. यहां रोहतक, भिवानी, सिरसा और नारनौल में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम पहुंच रहा है.

पहाड़ों में मौसम का हाल

पहाड़ों में भी इन दिनों भीषण ठंड देखने को मिल रही है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते यह समस्या और बढ़ गई है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0-3.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है. मौसम विभाग के मुताबिक कुपवाड़ा और काजीगुंड में तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया है. हिमाचल प्रदेश में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम अधिक ठंडा हो गया है. वहीं उत्तरखंड में भी कई जगहों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है.