Advertisement
trendingNow13035164
Hindi Newsदेश

Weather Update: ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर शून्य पहुंचा तापमान

Weather Latest Update: देशभर में बढ़ती ठंड को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. बता दें कि उत्तर भारत के कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 09, 2025, 06:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Update: ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर शून्य पहुंचा तापमान

Weather Update: देशभर में ठंड को लेकर मौसम विभाग ने घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी दी है. IMD के मुताबिक पूर्वी, मध्य और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में 10-12 दिसंबर 2025 के बीच शीतलहर चलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 10-13 दिसंबर 2025 के बीच मणिपुर और असम के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है.   

यहां शीतलहर का अलर्ट 

मौसम विभाग ने ठंड को लेकर उत्तर भारत के 15 शहर मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्ध नगर, अमृतसर, कानपुर, लखनऊ, आगरा, टुंडला,शिमला, कुफरी, केलोंग, लाहौल स्पीति, फरीदकोट, रूप नगर,  मसूरी और नैनीताल में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा दिल्ली में भी हल्का कोहरा छाए रहने वाला है. मौसम विभाग ने राजधानी में 11 दिसंबर 2025 को घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. 

ये भी पढ़ें- CJI सूर्यकांत का ऐतिहासिक फैसला, पिता नहीं मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट; तोड़ी सदियों पुरानी परंपरा

Add Zee News as a Preferred Source

इन राज्यों में ठंड से बूरा हाल

देश के हरियाणा और पंजाब राज्य में भी इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक पठानकोट में  5.6 डिग्री सेल्सियस, गुरदासपुर में 5 डिग्री, बठिंडा 5.8 डिग्री सेल्सियस और  फरीदकोट में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है. इसके अलावा लुधियाना में 9.2,  अमृतसर में 6.1 और पटियाला में तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हरियाणा में भी शीतलहर के चलते ठंड बढ़ गई है. यहां रोहतक, भिवानी, सिरसा और नारनौल में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम पहुंच रहा है.  

ये भी पढ़ें- अब होटल वाले नहीं मांगेंगे आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, UIDAI ने बताए नए नियम; कैसे कर पाएंगे रूम बुक?  

पहाड़ों में मौसम का हाल

पहाड़ों में भी इन दिनों भीषण ठंड देखने को मिल रही है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते यह समस्या और बढ़ गई है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0-3.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है. मौसम विभाग के मुताबिक कुपवाड़ा और काजीगुंड में तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया है. हिमाचल प्रदेश में भी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम अधिक ठंडा हो गया है. वहीं उत्तरखंड में भी कई जगहों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है.    

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Weather

Trending news

ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
Bandana Girl
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज