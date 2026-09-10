/आसमानी आफत: 15 राज्यों में आंधी-तूफान, बिजली और हाहाकारी बारिश... मौसम मचाएगा तबाही!

Weather Forecast 10 September: मौसम विभाग (IMD) ने देशवासियों को मौसम की विकट परिस्थितियों से निपटने के दौरान संभलकर रहने की चेतावनी जारी की है. आईएमडी के अलर्ट के मुताबिक आज उत्तर से लेकर पश्चिम और दक्षिण भारत तक यानी देश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कहीं अगले कुछ घंटों में झमाझम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. इसके साथ आईएमडी ने गुरुवार को आंधी-तूफान और बिजली कड़कने का भी अलर्ट जारी किया है. ओवरऑल आज मौसम विभाग ने 15 राज्यों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है. जहां 50 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.
देश के मुकुट जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर सभी पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं देश की मैदानी पट्टी में दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है. वहीं 10 सितंबर को हरियाणा और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया गया है. उत्तराखंड, ईस्टर्न यूपी, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. हालांकि दिल्ली का मौसम उतना नहीं बिगड़ेगा, यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.
Weather Systems, Forecast and Warnings:
The western end of monsoon trough is north of its normal position and eastern end is near its normal position at mean sea level.
An upper air cyclonic circulation lay over north Bay of Bengal & adjoining Bangladesh coast in lower &… pic.twitter.com/M6tfScPD8p
— India Meteorological Department () September 9, 2026
महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. खासकर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होगी. इन जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह से साउथ की बात करें तो यहां आज तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है. आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में आंधी-तूफान, बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. तेलंगाना में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी, उमस का अहसास कराने वाले मौसम बनने की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है. असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बरसात जारी रहने वाली है. अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कल कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है.