Weather Update: कंपकंपाती ठंड के साथ अब बारिश का डबल डोज, मौसम विभाग का अलर्ट; यहां शीतलहर पहुंचाएगी नुकसान

Weather Latest Update:  मौसम विभाग ने बढ़ती ठंड को लेकर कई शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. वहीं तमिलनाडु में इन दिनों भारी बारिश देखी जा रही है. 

 

Shruti Kaul |Last Updated: Dec 11, 2025, 05:30 AM IST
Weather Update: देशभर में इन दिनों ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है. मौसम विभाग ने कई जगहों पर शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है. इसके अलावा अगले 24 घंटे में अंडमान निकोबार, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के साथ आकाशीय बिजली कड़कड़ाने की संभावना भी जताई है. इसके चलते निचले इलाके में जलभराव की स्थिति भी हो सकती है. पहाड़ों में भी बर्फबारी के चलते ठंड में इजाफा देखने को मिला है. 

राजधानी में कैसा है मौसम? 

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 12 दिसंबर 2025 तक मौसम शुष्क रहने वाला है. इस दौरान सुबह और रात के समय हल्का धुंध और कोहरा छाए रह सकता है. राजधानी का अधिकतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6-10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है. बता दें कि पिछले कुछ समय से दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, हालांकि दोपहर में धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिली है. IMD ने दिल्ली NCR में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है.  

ये भी पढ़ें- दुनिया के बेस्ट फूड प्लेस में शामिल हुआ दक्षिण भारत, अपनी ट्रिप में इन 5 स्वादिष्ट व्यंजन का जरूर लें जायका  

दक्षिण में बारिश का कहर 

IMD के अनुसार दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है, जिसके चलते चेन्नई के आसपास वाले जलाशयों का स्तर बढ़ चुका है. इसको देखते हुए तटीय और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने बारिश की संभावना को देखते हुए नदी किनारों और नहरों समेत निचले तटीय इलाकों में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. 

ये भी पढ़ें-ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनना चाहता है हिस्सा

पहाड़ों में बर्फबारी

पहाड़ों में इन दिनों बर्फबारी देखी जा रही है. जम्मी-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते ठंडक बढ़ने लगी है. वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस और कुपावड़ा में 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच चुका है. उत्तराखंड में भी इन दिनों कई इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिली है, हालांकि मैदानी इलाकों में तेज धूप खिलने के चलते मौसम शुष्क बना हुआ है. वहीं न्यूनतम तापमान के चलते रात में ठंडक बढ़ गई है.  

 

Weather

